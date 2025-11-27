Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Наставник уходить не собирается
Ливерпуль решил организовать пресс-конференцию перед матчем АПЛ с Вест Хэмом не традиционно в пятницу, а в четверг, чтобы наставник Арне Слот мог оперативно ответить на вопросы журналистов после фиаско в Лиге чемпионов от ПСВ и слухах об отставке или увольнении.
«Много слухов и разговоров, но это обсуждают буквально с первого моего дня тут. Я принял решение. Мы продолжаем бороться и попробуем добиться прогресса».
«Мы играем не так, как привыкли фаны. Это не стандарты Ливерпуля. Мы можем лучше. Попробуем найти ответы и начать выигрывать. Проблема в том, что мы много ошибаемся и много пропускаем. Это плохой коктейль. Есть разочарование», – сказал Слот.
Поражение от ПСВ стало девятым в 12 последних матчах во всех турнирах.
Щоб змінити все на позитив - треба нового тренера.
А можна обмін тренерами: Сашо на Слота і навпаки. ))