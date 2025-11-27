Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Англия
27 ноября 2025, 19:35 | Обновлено 27 ноября 2025, 19:45
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»

Наставник уходить не собирается

27 ноября 2025, 19:35 | Обновлено 27 ноября 2025, 19:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Ливерпуль решил организовать пресс-конференцию перед матчем АПЛ с Вест Хэмом не традиционно в пятницу, а в четверг, чтобы наставник Арне Слот мог оперативно ответить на вопросы журналистов после фиаско в Лиге чемпионов от ПСВ и слухах об отставке или увольнении.

«Много слухов и разговоров, но это обсуждают буквально с первого моего дня тут. Я принял решение. Мы продолжаем бороться и попробуем добиться прогресса».

«Мы играем не так, как привыкли фаны. Это не стандарты Ливерпуля. Мы можем лучше. Попробуем найти ответы и начать выигрывать. Проблема в том, что мы много ошибаемся и много пропускаем. Это плохой коктейль. Есть разочарование», – сказал Слот.

Поражение от ПСВ стало девятым в 12 последних матчах во всех турнирах.

Комментарии 6
MrStepanovM .
якщо СаШо не збирається, то чому Слот має?
Ответить
+4
Burevestnik
у Динамо і Ліверпуля ситуації схожі.
Щоб змінити все на позитив - треба нового тренера.
А можна обмін тренерами: Сашо на Слота і навпаки. ))
Ответить
+3
Yeger
Якщо не маєш ліверпульського серця або конспектів сера Алекса, то на вихід!!!
Ответить
0
OKs100
Хотелось бы, чтобы Слот возглавил Динамо.
Ответить
0
_ Moore
Схожа ситуація з СаШо. І знає ГТ, що пора - але власник прив'язав контрактом.
Ответить
0
Перець
Лисий пакуй чемодани 
Ответить
0
