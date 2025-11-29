Арда ТУРАН: «Фесюн сыграл очень хорошо. Взять три очка – очень важно»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над ирландским «Шемрок Роверс» (2:1) в матче 4-го тура Лиги конференций:

«Нигде в Европе играть такие матчи легко не бывает. Особенно наш соперник из Ирландии, они сделали дубль. Они также взяли кубок. Это важная команда. Как я уже говорил раньше, у них тренер, который провел более 400 матчей. Поэтому играть против них здесь было очень тяжело. Но я очень счастлив, что мы выиграли. В первые 20 минут мы играли очень хорошо. Хотя ветер время от времени влиял на игру, мешал нам отдавать качественные пасы. Но несмотря на это, я очень доволен усилиями, которые показали мои игроки от начала и до конца.

Думаю, что мы хорошо играли весь матч. Время от времени мы попадали под давление, ведь когда играете против чемпиона, то обязательно испытываете такое давление на их стадионе. Мы правильно сыграли в эти моменты. Поэтому я очень счастлив. Мы возвращаемся в нашу страну на желаемой позиции. Хотим это сохранить и выйти в четвертьфинал. Эта победа для меня имеет очень большое значение, и я от всего сердца поздравляю своих игроков.

Ризник? Он почувствовал боль в паху. Посмотрим, когда вернемся. Мы уже поговорили с нашими докторами. Немного это было для защиты. Потому что мы очень доверяем Фесюну. Он очень хороший вратарь. Он сыграл замечательный матч. Благодаря своей игре ногами, умению начать атаку, своим сейвам он держал нас на плаву. Поэтому я сказал ему, что он сыграл очень хорошо. Это были ожидаемые моменты. Взять три очка здесь – всегда важно. Но защищаться было тяжело. Наш вратарь очень хорошо сыграл. Я также поздравляю его тренеров – Эмре Ходжу и Андрея Пятова.

Отмененный гол? Я не мог просмотреть весь эпизод. Но если арбитр считал это офсайдом на основе видео, я согласен с его решением. Я там не смог посмотреть полностью. Но решение арбитра выглядит правильным. После просмотра я смогу сделать лучший комментарий.

Конечно, у нас есть цель, но, как я сказал, мы идем матч за матчем. Мы поедем на Мальту, потом нас ждет сложный матч против Риеки. Но, как я сказал, нам важно двигаться матч за матчем. Сейчас мы сосредоточены на этом. Это длинный марафон для нас. В понедельник у нас очень важный матч. Мы проведем день в дороге и отдохнем. А дальше я сказал своим игрокам, что они должны быть готовыми.

Украинские фанаты? Видеть их здесь счастливыми, видеть их улыбающимися – очень важно для нас. Поэтому если мы смогли сделать их счастливыми, то мы тоже счастливы. Мы работаем, отдавая им все, что можем».