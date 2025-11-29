Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 13-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 01:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 02:08
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 13-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

