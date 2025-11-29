Украина. Премьер лига29 ноября 2025, 01:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 02:08
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 13-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
29 ноября 2025, 01:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 02:08
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 13-го тура УПЛ
