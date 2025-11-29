ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук посоветовал киевлянам объединиться и работать вместе с новым и.о. главного тренера Игорем Костюком, вспомнив пример Виктора Леоненко.

«Динамовцы должны объединиться и сделать так, чтобы у Костюка у руля команды все получилось.

Есть пример Виктора Леоненко, которого в свое время отправили из первой команды в Динамо-2, а затем и в Динамо-3, а дальше он клуб покинул и доигрывал за ЦСКА», – сказал Ващук.

Ранее экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал отставку Александра Шовковского с поста тренера «бело-синих» и то, как это повлияет на команду.