Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 23:19 |
1340
1

ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»

Владислав рассказал, как когда-то покинул клуб Виктор Леоненко

29 ноября 2025, 23:19 |
1340
1 Comments
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
УАФ. Владислав Ващук

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук посоветовал киевлянам объединиться и работать вместе с новым и.о. главного тренера Игорем Костюком, вспомнив пример Виктора Леоненко.

«Динамовцы должны объединиться и сделать так, чтобы у Костюка у руля команды все получилось.

Есть пример Виктора Леоненко, которого в свое время отправили из первой команды в Динамо-2, а затем и в Динамо-3, а дальше он клуб покинул и доигрывал за ЦСКА», – сказал Ващук.

Ранее экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал отставку Александра Шовковского с поста тренера «бело-синих» и то, как это повлияет на команду.

По теме:
Кане стал 5-м африканцем, который провел 150 матчей в УПЛ. Кто еще четыре?
Защитник Вереса: «Карпаты не заслуживали победы»
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Динамо Киев Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Виктор Леоненко
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29 ноября 2025, 11:21 16
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»

Специалист вспомнил, каким футболистом был Игорь Костюк

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29 ноября 2025, 05:44 19
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ

Горняки финализировали сделку по Просперу Оба

ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
Футбол | 29.11.2025, 21:42
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Футбол | 29.11.2025, 14:44
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Леоненко - известная личность! 
Ответить
0
Популярные новости
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 70
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 30
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2. Успех в Дублине. Видео голов и обзор
Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2. Успех в Дублине. Видео голов и обзор
28.11.2025, 00:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем