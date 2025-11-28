Анонс 13-го тура АПЛ. Матч за чемпионство уже сейчас?

В английской Премьер Лиге наступает один из решающих и сложных периодов сезона. Нет, пока это не boxing day, но все равно матчей становится больше, а перерывы между турами меньше. «Дьявольский» 13-й разделили на 2 дня поровну: в пятницу и понедельник без АПЛ! Традиционно Лига разделяет топовые игры и сейчас никаких инноваций не было. Правда, это ведь английская Премьер Лига, где каждое противостояние с историей и заслуживает внимания. Вкратце стоит пройтись по каждому, разделив все по дням.

Субботние баталии: неудачники Лиги чемпионов на пути к реабилитации

В субботу пройдут относительно равные поединки, без вывесок с приставкой «супер». Важный момент: сыграют 3 неудачника Лиги чемпионов из 4, которые провалились на днях в пятом туре группового раунда. Всем нужны очки, да и репутацию бы перед собственными фанатами отбелить, добыв красивые победы. Именно с этих команд и их соперников по 13 туру начнем анонс.

«Манчестер Сити» — «Лидс»

Матч пройдет на «Этихаде» в 17:00, а судить будет бригада Питера Бэнкса.

«Манчестер Сити» только вышел на тропу побед, так сразу команду Пепа Гвардиолы больно опустили на землю «Ньюкасл» и «Байер». Как говорится: «после черной полосы следует белая», потому фанаты готовы авансом праздновать победу своих любимчиков. Повод действительно есть, ведь даже состав-эксперимент в прошлой игре ЛЧ показал себя достойно, а из травмированных только Матео Ковачич и Родри. Без них играть уже привыкли, потому и в качестве потери игроков считать нельзя. «Горожане» считаются одними из лучших в нападении, но посмотрев на статистику стоит отметить, что 14 из 24 голов забил Эрлинг Холанд. Кто не знал, норвежец родился в Лидсе, где тогда жила его семья и за команду этого города играл отец. Помимо супер-бомбардира в составе «Манчестер Сити» выделяются такие игроки атаки: Жереми Доку, Фил Фоден, Бернарду Силва, Тиджани Рейндерс. Остановился прогресс Омара Мармуша, но ему дают мало времени на поле. Неплох и Райан Шерки. Что касается защиты, то пропустили 10 за 12 матчей и сложно сказать почему так, учитывая отсутствие травмированных и такой набор игроков: Аке, Аит Нури, Гвардиол, Диаш, Стоунз! Гвардиола ищет, тасует состав, но пока успехи переменные и такая ожидаемая стабильность пока отсутствует.

«Лидс» в очередной раз играет крайне плохо и опять будет бороться за выживание. Пока все выглядит именно таким образом, ведь статистика по забитым-пропущенным 11-22, выиграли 3 матча, 7 раз проиграли и дважды свели игру к ничье. Всего 11 очков за 12 туров удручают, хотя пока ситуация не катастрофическая, можно и нужно исправлять ситуацию. Сейчас «Лидс» идет на серии 5 поражений в 6 матчах. Из Кубка Английской лиги вылетели, потому следует сосредоточиться на АПЛ. Даниэль Фарке может рассчитывать на всех, кроме Антона Стаха, у которого травма. Пока лучшие в составе Нмеча и Окафор, есть надежды на Доминика Кальверта-Льюина, если тот в очередной раз не травмируется. Гнонто и Джеймс переросли самих себя, уже не перспективные и супер-талантливые, а крепкие середнячки.

Последние 4 личные встречи завершились победами «Манчестер Сити», с общим счетом 16-2. «Лидс» победил «горожан» 10 апреля 2021 года, с трепетом вспоминает тот момент и желает повторить. Вряд ли будут эксперименты с составом, хотя после Лиги чемпионов и перед очередным туром в АПЛ «Манчестер Сити» может себе позволить ротацию — «Лидс» же в любом случае выставит сильнейших.

Интересно выглядит ставка на Ф1(-1.5) с кэфом 1.64.

«Эвертон» — «Ньюкасл»

Игра запланирована на 19:30 на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум», главный судья Крэйг Поусон.

«Эвертон» принимает непростого соперника, но вот ведь парадокс: «ириски» со своими бесконечными проблемами все равно выше «Ньюкасла». Статистика «синих» из Ливерпуля 13-13, тур тоже 13-й — магия цифр сыграет свою роль? Жаль только цепочка заканчивается на том, что в составе нет игрока с таким номером. Традиционно «Эвертон» имеет проблемы с травмированными игроками и сейчас в лазарете: Коулмэн, Роль, Паттерсон, Брантвэйт и из-за дисквалификации пропустит матч Гуйе. Остальные в строю, надежда на Илимана Ндиайе, Кирнана Дьюсбери-Холла, Джеймса Гарнера и конечно же особое внимание будет приковано к Джеку Гриллишу, который уже отдал 4 ассиста и после затишья в «МанСити» буквально улучшил игру в «Эвертоне». Вроде бы полностью здоров и Виталий Миколенко, который готов играть с первых минут. Чтобы не размениваться на разные турниры, «ириски» вылетели из EFL, а в последних 5 матчах добыли 2 победы, ничью и было 2 поражения. Неплохой результат для «Эвертона», который потихоньку отдаляется от зоны вылета.

«Ньюкасл» пока туда лишь приближается, что несколько тревожит фанатов и руководство клуба. Команда пока играет поочередно: проиграли-выиграли и так циклично по кругу — последняя ничья зафиксирована 21 сентября, а всего их в АПЛ 3. При 13 забитых “сороки” имеют 15 пропущенных и это недостойный результат для клуба, не только имеющего планы на чемпионство, но и играющего в Лиге чемпионов. К слову о последней: там тоже есть проблемы и в последнем матче проиграли «Марселю». Эдди Хау пока не угрожает увольнение, хотя кресло под ним уже зашаталось. Правда все трансферы, кроме Эланги, не были воплощены в реальность, потому за что винить главного тренера? План «беги, навешивай на Вольтемаде» сработал лишь пару раз, Жоэлингтон и Гордон выпадают из состава, а усилий одного Бруну Гимараэша недостаточно. «Ньюкасл» явно будет зимой усиливаться, но помимо «Эвертона» еще надо сыграть 8 матчей до открытия трансферного окна.

Не слишком хорошая статистика и личных противостояний за последние 5 матчей, в которых «сороки» выиграли только раз, при двух поражениях и еще соорудили ничью 0-0. Такой результат фанаты видеть не желают, а вот кто победит, тот еще вопрос. 3 очка надо обеим командам, потому борьба на поле будет 100%. Очень интересно выглядит ТБ2.5, особенно с коэффициентом 2.0.

«Тоттенхэм» — «Фулхэм»

Последний неудачник ЛЧ, который будет играть в субботу, принимает в 22:00 на «Тоттенхэм Хотспур» «Фулхэм». Судить игру будет Стюарт Аттуэлл, который не скупится на желтые карточки и скорее всего их в дерби Западного Лондона будет немало.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Томас

«Тоттенхэм» будет принимать гостей в плохом настроении, хотя несмотря на счет 3-5 против ПСЖ команда играла весьма неплохо. Хороший сезон проводят: Ришарлисон, Папе Сарр, Мохаммед Кудус и Бреннан Джонсон. Наоборот, не получается раскрыться у Хави Симмонса, Вилсона Одоберта и Рандаля Коло-Муани, от которых ждали гораздо большего. Фрэнк Томас в 13-м туре не может рассчитывать на Соланке, Биссума и Ромеро, а к отсутствию Кулусевски, Драгусина и Мэддисона уже успели привыкнуть. После неплохого старта «Тоттенхэм» "забуксовал" и за последние 6 игр выиграл только у «Копенгагена» в ЛЧ, вылетел из Кубка Английской лиги и проиграл 2 лондонских дерби.

У «Фулхэма» все наоборот — начали сезон неплохо, даже в EFL дальше прошли, но после кубковой игры с «Кэмбриджем» пошел спад: сразу 4 поражения подряд, причем если не брать в учет «Арсенал», с остальными командами очки можно было брать. Еще и от «Уикомба» в EFL чуть не вылетели, победив представителя Первой лиги только в серии пенальти. Руководство уже засомневалось в Марко Силве, но менять тренера не стало и свой шанс португалец пока реализовывает. “Дачники” на 15-м месте с 14-ю очками при статистике 13-16. Показатели хуже, чем ожидалось, причем лазарет не переполнен и все лидеры в строю. Никак не “заведется” Чуквуезе, в плохой форме Ивоби, Уилсон и Траоре. Крайне обидно, что в очередной команде не получает свой шанс Эмил Смит-Роу, отыгравший лишь 254 минуты в 12 матчах.

Учитывая нестабильность обеих команд в последних играх, сложно сказать, чем завершится дерби. По составу «Тоттенхэм» сильнее, однако и «Фулхэм» не промах. Если смотреть на личные противостояния, то «дачники» не проигрывают «шпорам» уже три матча подряд. Прервется ли эта серия? Пожалуй стоит выбрать ТБ2.5 за 2.0.

«Брентфорд» — «Бернли»

В 13-м туре «Брентфорд» на «Брентфорд Комьюнити» в 17:00 примет «Бернли» и это важный матч для хозяев. Рассудит команды Сэмюэл Бэрротт.

«Бренфорд» пока на 13-м месте, забил 18 и пропустил 19 голов. Стандартный результат для «пчел», которые могут и получше, однако летняя распродажа все-таки сказалась на команде. Еще и Карвальо с Миламбо выбыли, скорее всего ,на целый сезон, что постоянно заставляет задуматься Кита Эндрюса. Уаттара пока не заменил Мбеумо, да и Янельту с Нельсоном нужно улучшить игру. В хорошей форме Тьяго Игор, прекрасную связку организовали Ярмолюк и Шаде. Егор и вовсе для поднятия морального духа организовал специальный прием всем одноклубникам, предложив на выбор большой ассортимент украинских блюд. В последних 5 турах “пчелы” выиграли трижды, а два матча проиграли — если посмотреть на серию, то сейчас настало время победы.

«Бернли» снова испытывает нервы своих болельщиков и в очередной раз команда скатилась в зону аутсайдеров. За 12 матчей выиграли только трижды, еще есть 1 ничья и уже 8 поражений. Вылетели из EFL, потому фанаты уже поверили в лучшее, а «Бернли» пошли обратной стороной: за следующих 7 туров удалось одолеть только братьев по несчастью «Лидс» и «Вулверхэмптон», а с остальными даже шансов на ничью почти не было. У Скотта Паркера есть время на исправления ситуации до открытия зимнего трансферного окна, но это неточно, ведь еще парочка поражений может изменить мнение руководства. О составе пока сложно что-то сказать, ведь летом было немало подписаний и продаж. Команда забила 14 голов и пропустила 24, что очень плохо, особенно на фоне усиления линии защиты Кайлом Уокером, Акселем Туанзебе и Килиндши Хартманом. Последний даже 4 ассиста успел отдать, как и вся полузащита вместе. Нападение тоже пока не очень: Броя как обычно, Фостер может лучше, как и Энтони. В общем, пока к «Бернли» немало вопросов.

Так как «Брентфорд» стабильно играет в АПЛ, а «Бернли» этим похвастаться не может, то по последним личным встречам делать какие-то выводы сложно. Если брать лишь Премьер Лигу, то за 4 игры каждая команда имеет по 2 победы. В нынешнем сезоне аналогично ничья не фаворит для обеих, потому крайне интересно, обойдутся ли без нее снова. Для ставки можно выбрать «Обе забьют — Нет», с кэфом 1.78.

«Сандерленд» — «Борнмут»

Битва двух сенсаций сезона 2025/26 пройдет на «Стэдиум оф Лайт» в 17:00, а рассудит команды Тим Робинсон.

«Сандерленду» даже выход из Чемпионшипа дался крайне сложно, потому перед началом сезона в АПЛ прогнозы на сезон были не самые радужные. Предсезонка тоже это подтвердила, но потихоньку раскачавшись, “черные коты” начали набирать очки и прямо сейчас занимают седьмое место в турнирной таблице со статистикой 14-11. Скромненько, зато со вкусом: за последние 5 матчей умудрились отобрать очки у «Арсенала» и «Челси», но проиграли «Фулхэму». В хорошей форме Исидор, Бробби, Джака и Ле Фе. Травмированы только Диарра и Алесе.

«Борнмут» продал почти всю свою защиту летом и обновил ее новыми игроками, уговорил Бена Доака усилить нападение и еще подмахнул парочку игроков в полузащиту. Шотландец так себя пока и не показал, ведь получил серьезную травму и выбыл до весны минимум. Также в лазарете и Джастин Клюйверт, потому за них приходится отдуваться Семеньо и 19-летнему Крупи, которые забили 6 и 4 гола соответственно. В последних трех турах удалось добыть только ничью с «Вест Хэмом», хотя перед этим в 8 играх подряд вообще не знали горечи поражений. Фанаты ждут возвращения этой хорошей серии, да и улучшения игры в защите тоже.

Что по личным встречам? Эта будет первой с весны 2017 года, потому счетчик можно обнулить и начинать заново. Прямо сейчас никто не желает терять очки, ведь хочется оставаться в верхней части турнирной таблицы. Потому для ставки можно выбрать ТМ2.5 с коэффициентом 1.81.

Воскресенье в АПЛ: матч за чемпионство уже в 13-м туре?

Немало интересного в АПЛ обычно происходит в субботу, но в этот раз воскресенье привлекает большим количеством интриги и главным противостоянием, которое может даже повлиять на чемпионство. Об этой игре в самом конце материала, а пока по порядку.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

В 14:00 на «Селлхерст Парк» под контролем судьи Роберта Джонса состоится крайне интересный матч. Скучный и прагматичный «Кристал Пэлас» перешел на новый уровень — «орлы» выиграли Кубок и Суперкубок Англии, причем без существенного усиления и даже с солидными потерями. Сначала ушел Олисе, потом отпустили Эзе и Эдуарда, но много денег не тратили и остались с тем составом, который и был. Получил свой очередной шанс Матета и уже забил 6 голов, неплох Исмаила Сарр, а в защите почти не меняются Лакруа, Митчелл, Муньос и Ричардс с Геи. Оборона считается одной из лучших в лиге, а нападение уже традиционно не самое активное. Ах да, “орлы” идут на пятом месте со статистикой 16-9 и не желают останавливаться. В Лиге Конференций правда дела пока не очень.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

«Манчестер Юнайтед» от катастрофы перешел в режим сенсации, но снова вернулись на свое место. Команде не нужно переживать за еврокубки, ведь там команда не участвует, да и в EFL уже тоже — «малыши» из «Гримсби» в драматической серии пенальти сотворили яркую сенсацию. Переживает ли МЮ? Определенно, ведь пусть у Рубена Аморима и 100%-е доверие руководства, терпение имеет свойство заканчиваться. Впереди как раз достаточно несложный отрезок чемпионата, потому надо набирать очки по максимуму. На 13-й тур под вопросом Кунья, Шешко и точно не сыграет Магуайр. На фоне разыгравшегося Мбеумо это не проблема, да и Бруну Фернандеш вроде уже пережил кризис и возвращается к былым кондициям. Все никак тренер не достучится к Маунту, Зиркзее, Мазрауи и Йоро — денег клубу они стоили немало, а вот пользы пока принесли по минимуму. «Красные дьяволы» на 10-м месте, со статистикой 19-19. Последние три матча без побед, потому нужно менять ситуацию, ведь победа может позволит подняться даже в топ-5.

Личные противостояния «орлов» и «дьяволов» в последнее время на пользу первых: только в сентябре 2023-го в EFL МЮ одолел «Кристал Пэлас» со счетом 3-0. Дальше 4 матча без успехов для «Манчестер Юнайтед», при этом очень интересный факт — манкунианцы даже не забили ни единого гола, а пропустили 6! Не очень верится в много голов, потому выбираем ставку ТМ2.5 с коэффициентом 2.05.

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

В 16:05 на «Вилла Парк» подопечные Унаи Эмери будут принимать аутсайдера АПЛ и главного фаворита на вылет. Рассудит команды Крис Кавана, который любит порядок, да и карточки не против раздать, при необходимости.

Хозяева поля на четвертом месте и в неплохой форме, даже немного приближенной к стабильной. Начало “вилланы” провалили, но собрались и выдали 6 побед подряд в АПЛ, если не считать поражение «Ливерпулю». Унаи Эмери правда часто критикует свое нападение: ни у кого из лидеров нету травм, но забили на гол больше, чем один Эрлинг Холанд — 15, при 11 пропущенных. Кто не доигрывает по максимуму: Гессанд, Санчо и Уоткинс. Мален, Роджерс и Буэндия забили по 3 каждый, а лучший ассистент Люка Динь с 3 голевыми передачами. С Эмилиано Мартинесом разобрались, вроде бы уже вратарь уходить не желает и готов драться за честь клуба. Травмирован только Тайрон Мингс, которого не хватает в обороне.

«Вулверхэмптон» не может рассчитывать на: Бентли, Гомеша, Чивоме и под вопросом Доэрти, но это не самая плохая информация для команды. Хуже всего, что команда за 12 матчей не выиграла ни одного, а этот отрезок сезона был не самым сложным и с достаточно конкурентоспособными соперниками. Поэтому придется напрягаться еще больше, если хочется остаться в АПЛ. Прямо сейчас «волки» идут на серии 5 поражений подряд, причем в последних трех играх даже не забивали. Худшая атака лиги, такая же и защита. Кого можно выделить в «Вулверхэмптоне»? Если честно, то никого. Португальский легион ушел, с деньгами проблемы, потому состав “волков” желает лучшего и усиление вряд ли ожидается.

«Вулверхэмптону» очень плохо и просвета не видать, потому ставить против “волков” явно будут все. Победа «Астон Виллы» за 1.5 самый популярный вариант, ТБ2.5 за 1.8 тоже неплохой вариант, как и Ф1(-1) за 1.74. Будет ли сенсация? В таких матчах они чаще всего и случаются, но верится с трудом.

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»

В 16:05 на «Лондон Стэдиум» состоится матч команд, которые поменялись ролями на протяжении 12 туров. Наблюдать за порядком будет Даррен Инглэнд вместе со своей командой.

«Вест Хэм» стартовал в сезоне с поражений и игры не демонстрировал вообще никакой. Грэма Поттера отправили в отставку и пришел Нуну Эшпириту Санту, которому пока удается исправить ситуацию: уже есть 3 матча подряд без поражений и 7 очков, которые позволили выбраться из зоны вылета, но пока не совсем далеко. Статистика 15-25 демонстрирует, что пока ситуация не самая лучшая, потому Боуэну, Уилсону, Фюллькругу, Соучеку и Лукасу Пакета надо играть еще лучше. Травмированы Шарлес, Мавропанос и Саммервил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

У «Ливерпуля» в лазарете: Байчетич, Брэдли, Фримпонг, а у Экитике и Вирца небольшие повреждения, потому их Арне Слот может поберечь игроков. Фанаты требуют результат, ведь сезон складывается для мерсисайдцев ну очень неоднозначно и с точностью да наоборот, как у «молотобойцев»: старт в АПЛ выдали отличный, ну а дальше что-то пошло вообще не так. За 12 игр в разных турнирах 9 поражений и это у команды, потратившей около 500 миллионов евро только за летнее трансферное окно! Еще и травмированных почти не было, что более обидно. Исак не забивает, Вирц играет неуверенно и слабо, Конате и Ван Дейк постоянно ошибаются — что же со всеми произошло? На их фоне захандрил и Мохаммед Салах — его слухи уже отправляют в Саудовскую Аравию, как и Федерико Кьезу, которому просто не дают шанс проявить себя, а ведь он даже не травмирован.

В личные встречи фанатам «Вест Хэма» смотреть не очень хочется, но все же стоит отметить, что «Ливерпуль» исправно бил «молотобойцев» 9 матчей подряд. В ноябре 2021-го года «Вест Хэм» победил 3-2 и может прервать свою проигрышную серию в 2025-м, воспользовавшись проблемами мерсисайдцев. Но способен ли? «Ливерпулю» тоже ведь надо выбираться из проблемной ямы, причем поскорее. Интересно выглядит ставка П2 (победа «Ливерпуля») за 1.73.

«Ноттингем Форест» — «Брайтон»

Еще одна игра в 16:05 пройдет на «Сити Граунд» в Ноттингеме. Майкл Оливер явно хотел бы отсудить матч тура, но и это противостояние тоже должно быть интересным.

«Ноттингем Форест» после катастрофы на старте сезона улучшил кондиции и сейчас выглядит получше. Даже «Ливерпуль» в прошлом туре разнесли 3-0 и это достойно, несмотря на спад «красных». Состав у «лесников» хороший, правда травмированных немало: Вуд, Баква, Луис, Гиббс-Уайт, Мурильо, Аина и Зинченко имеют разные повреждения и вряд ли выйдут на поле. Вуда и Гиббс-Уайта правда могут и “поставить на ноги”, но пока они под вопросом. Без них будет сложно, ведь у “лесников” и так не все хорошо в атаке и защите: пропустили 20, забили только 30.

У «Брайтона» снова все неплохо и команда стабильно держится в верхней части турнирной таблицы. Снова набрали талантливой молодежи, опять устроили распродажу — стандарт для “чаек” последних лет. По итогам 12 туров «Брайтон» на шестом месте, а статистика не самая лучшая: 19-16. Зато в последних 8 матчах было лишь одно поражение. Пока лучше всех Дэнни Уэлбек, переживающий вторую молодость, однако Фабиан Хюрзелер пытается выстроить состав вокруг молодежи: Цимаса, Раттера, Минте, Груды, Гомеса, Аяри, Де Куйпера.

На данный момент потенциально сильнее «Брайтон», хотя все еще помнят 1 февраля 2025-го, когда «Ноттингем Форест» избил «чаек» 7-0. Фанаты жаждут мести, голевой футбол реален, потому ТБ2.5 за 1.9 хороший вариант для ставки, как и ТБ10.5 по угловым.

«Челси» — «Арсенал»

Матч тура состоится в 18:30 на «Стэмфорд Бридж», где недавно была унижена «Барселона». Энтони Тэйлор уже готовится к драке, ведь ему выпала честь судить игру.

«Челси» в этом сезоне на уверенном ходу, правда бывают и промахи, как в матчах с «Сандерлендом» или «Карабахом». Энцо Мареска наладил игру, нашел место почти всем игрокам из состава и стабильно дает им время на поле. Все удивлялись, как это возможно, но на дистанции подобная практика приносит свои плоды и «Челси» реально готовы побороться за чемпионство. В АПЛ “аристократы” идут на втором месте со статистикой 23-11 и нужно побеждать лидера, чтобы повысить шансы на титул. Дальше ведь будут соперники попроще, чем грех не воспользоваться. Чтобы выделить лучших в составе надо писать отдельную статью, потому здесь только самые-самые: Жоао Педро, Эстевао, Педру Нету, Энцо Фернандес, Мойзес Кайседо, Трево Чалоба. Неплохо влился в коллектив Гарначо, есть место даже Андрею Сантосу, которого давно списывали со счетов.

«Арсенал» в очередной раз разошелся не на шутку, причем во всех турнирах. Пока единственный, кто обидел “канониров” в этом сезоне — это «Ливерпуль», еще на старте, в третьем туре. Дальше было всего 2 ничьи и 9 побед, при 24 забитых и лишь 6 пропущенных. Вот такой «Арсенал» нравится всем! Перед матчем есть проблемы со здоровьем у Дьокереша, Габриэла и Троссарда. Все бы пригодились в игре с «Челси», но пока их участие под вопросом. В отличной форме новичок Эберечи Эзе, на высочайшем уровне продолжают играть Букайо Сака, Деклан Райс, Рикардо Калафьори и Мартин Субименди. Дальше у «Арсенала» соперники не самые сложные, потому стоит обыгрывать «Челси» и уходить в отрыв.

Сложнейший матч для обеих команд, ведь победа хоть и не решает судьбу чемпионства, но может повлиять на многое. Для «Арсенала» это потеря комфортного отрыва и удар по морали, как и для «Челси», ведь логично, что разница в очках станет еще больше. Поэтому для интриги в АПЛ и на будущее, лучше ничьи не придумать! Кэф на ничейный результат 3.33, но лучше забрать «Обе забьют — да» с коэффициентом 1.76.

Статистический раздел

Всегда интересно понаблюдать и за статистикой, потому этот раздел точно должен понравиться каждому фанату АПЛ и не только. Лишнего текста не надо, потому смотрите, кто лучший по следующим показателям (в среднем):

Владение мячом: «Ливерпуль» (58.7%), «Челси» (56.5%), «Арсенал» (56.1%), «Манчестер Сити» (55.9%), «Астон Вилла» (52.7%). Желтые/красные карточки: «Челси» (24/3), «Брайтон» (32/0), «Борнмут» (30/0), «Тоттенхэм» (29/0), «Эвертон» (26/1). Выигранные воздушные дуэли: «Манчестер Сити» (56.5%), «Ливерпуль» (56.3%), «Эвертон» (54.8%), «Ньюкасл» (53.8%), «Челси» (53.1%). Удары: «Ливерпуль» (15.3), «Манчестер Юнайтед» (15.2), «Арсенал» (14.9), «Челси» (14.4), «Манчестер Сити» (14.1). Точность пасов: «Манчестер Сити» (87.9%), «Челси» (86.6%), «Ливерпуль» (85.7%), «Арсенал» (85.5%), «Астон Вилла» (84.5%).

Сразу заметен уровень конкуренции и вообще чемпионата — ни одна команда не владеет мячом больше 60%, а также точность паса ни у кого не превышает 90%. Теперь немного и об игроках, а также их достижениях:

Голы: Эрлинг Холанд (14), Тьяго Игор (9), Дэнни Уэлбек (7).

Ассисты: Квилиндши Хартман, Джек Грилиш, Мохаммед Кудус, Янкуба Минте — по 4.

Желтые карточки: Кристиан Ромеро, Кирнан Дьюсбери, Лукас Пакета и Саша Лукич — по 5 у каждого.

Лучший игрок матча: Эрлинг Холанд (5), Доминик Собослаи, Мойзес Кайседо, Робир Рофс — по 3 у каждого.

Удары за игру: Эрлинд Холанд (4.2), Жан Матета (2.8), Эберечи Эзе, Мохаммед Салах, Коди Гакпо — каждый по 2.5.

В качестве эксперимента рубрика «Как провели прошлый тур лидеры бомбардирской гонки?»: