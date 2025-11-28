ФОТО. Почему легенда футбола решил сделать вазектомию. Причина шокирует

Уэйн Руни признался, что сделал вазектомию из-за детского персонажа мистера Тамбла. «

Экс-легенде «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии приходилось смотреть это шоу с каждым из четырех сыновей – Каем, Клеем, Китом и Кассом. По его словам, он настолько устал от этих шоу, что не хотел заводить еще одного ребёнка, чтобы «не проходить через это снова».

В эфире The Wayne Rooney Show Руни заявил: «Я ненавижу мистера Тамбла… Мне пришлось смотреть это четыре раза. Он – причина, по которой я сделал вазектомию».

Жена Руни, Колин, ранее говорила, что пара решила остановиться на четырех детях, когда родился самый младший – Касс, и что семья почувствовала себя «полной». Именно после этого Уэйн прошел операцию.

Старший сын Кай (16 лет) уже выступает за молодежку «Манчестер Юнайтед», Клей также в академии манчестерского клуба, Касс играет за «Эвертон», а Кит выбрал для себя дартс.