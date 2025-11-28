Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
ЛНЗ
29.11.2025 15:30 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
124
0

ЛНЗ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 29 ноября в 15:30 по киевскому времени

ФК ЛНЗ Черкасы

В субботу, 29 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и «Кудровка» из одноименного села Черниговской области.

Команды сыграют на стадионе «Черкассі-Арена», стартовый свисток главного арбитра Романа Блавацкого прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 13-ти сыгранных туров «Кудровка» набрала 14 баллов и разместилася на 12-й позиции в турнирной таблице. ЛНЗ занимает второе место, в активе команды – 26 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

ЛНЗ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
