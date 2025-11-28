В субботу, 29 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и «Кудровка» из одноименного села Черниговской области.

Команды сыграют на стадионе «Черкассі-Арена», стартовый свисток главного арбитра Романа Блавацкого прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 13-ти сыгранных туров «Кудровка» набрала 14 баллов и разместилася на 12-й позиции в турнирной таблице. ЛНЗ занимает второе место, в активе команды – 26 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

ЛНЗ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.34 для ЛНЗ и 9.31 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.