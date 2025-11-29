САБО: «Назначение Костюка – риск, в отличие от Шовковского, он...»
Бывший наставник киевлян выделил характер нового тренера клуба
Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на временное назначение Игоря Костюка главным тренером «Динамо».
«Что касается Игоря Костюка, то я также знаю его как футболиста. В отличие от Шовковского, у которого мягкий характер, Костюк более жесткий. Он много лет проработал с молодежью – это очень непростая работа. Но при этом динамовская молодежь демонстрировала результат и на внутренней арене, и в еврокубках. Очевидно, у Костюка есть неплохие тренерские задатки. Плюс он требователен и не даст спуска никому. Но взрослый футбол – это все же другой уровень, поэтому определенный риск есть.
Думаю, Костюк точно останется у руля до зимней паузы, а к тому времени руководство «Динамо» окончательно определится с выбором.
Иностранный тренер? Извините, но кто сейчас пойдет в такое «Динамо»? Да никто», – рассказал Сабо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мацей Кендзьорек покинул «Динамо»
Вернидуба точно не будет