САБО: «Назначение Костюка – риск, в отличие от Шовковского, он...»

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на временное назначение Игоря Костюка главным тренером «Динамо».

«Что касается Игоря Костюка, то я также знаю его как футболиста. В отличие от Шовковского, у которого мягкий характер, Костюк более жесткий. Он много лет проработал с молодежью – это очень непростая работа. Но при этом динамовская молодежь демонстрировала результат и на внутренней арене, и в еврокубках. Очевидно, у Костюка есть неплохие тренерские задатки. Плюс он требователен и не даст спуска никому. Но взрослый футбол – это все же другой уровень, поэтому определенный риск есть.

Думаю, Костюк точно останется у руля до зимней паузы, а к тому времени руководство «Динамо» окончательно определится с выбором.

Иностранный тренер? Извините, но кто сейчас пойдет в такое «Динамо»? Да никто», – рассказал Сабо.