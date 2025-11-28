Шансы Шахтера на победу в ЛК выросли. Но фаворит турнира – Кристал Пэлас

После поединков четвертого игрового дня в Лиге конференций-2025/26 аналитики Football Rankings обновили шансы команд-участниц на победу в турнире.

Победа над «Шемрок Роверс» позволила «Шахтеру» улучшить свой показатель с прежних 4% до 5%. Впрочем, «горняки» остаются на шестом месте среди фаворитов турнира, однако теперь находятся там единолично.

Главным фаворитом на победу в текущем сезоне Лиги конференций, как и ранее, является «Кристал Пэлас». Что правда, шансы на то, что «стекольщики» выиграют турнир уменьшились с 44% до 41%.

Отметим, что «Кристал Пэлас» ныне занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапе Лиги конференций, имея в активе 6 очков после 4 матчей.

🏆 To Win the Conference League:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace - 41%

🇫🇷 Strasbourg - 12%

🇮🇹 Fiorentina - 8%

🇩🇪 Mainz - 7%

🇪🇸 Rayo Vallecano - 7%

🇺🇦 Shakhtar - 5%

🇳🇱 AZ Alkmaar - 4%

🇨🇿 Sparta Praha - 3%

🇬🇷 AEK Athens - 3%

🇨🇾 AEK Larnaca - 2%

🇵🇱 Raków Częstochowa - 2%



(% per @EuroClubIndex) pic.twitter.com/UfRpIpzWva