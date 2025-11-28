Шансы Шахтера на победу в ЛК выросли. Но фаворит турнира – Кристал Пэлас
Нынче «горняки» – четвертые в турнирной таблице соревнования
После поединков четвертого игрового дня в Лиге конференций-2025/26 аналитики Football Rankings обновили шансы команд-участниц на победу в турнире.
Победа над «Шемрок Роверс» позволила «Шахтеру» улучшить свой показатель с прежних 4% до 5%. Впрочем, «горняки» остаются на шестом месте среди фаворитов турнира, однако теперь находятся там единолично.
Главным фаворитом на победу в текущем сезоне Лиги конференций, как и ранее, является «Кристал Пэлас». Что правда, шансы на то, что «стекольщики» выиграют турнир уменьшились с 44% до 41%.
Отметим, что «Кристал Пэлас» ныне занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапе Лиги конференций, имея в активе 6 очков после 4 матчей.
🏆 To Win the Conference League:— Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2025
🏴 Crystal Palace - 41%
🇫🇷 Strasbourg - 12%
🇮🇹 Fiorentina - 8%
🇩🇪 Mainz - 7%
🇪🇸 Rayo Vallecano - 7%
🇺🇦 Shakhtar - 5%
🇳🇱 AZ Alkmaar - 4%
🇨🇿 Sparta Praha - 3%
🇬🇷 AEK Athens - 3%
🇨🇾 AEK Larnaca - 2%
🇵🇱 Raków Częstochowa - 2%
(% per @EuroClubIndex) pic.twitter.com/UfRpIpzWva
