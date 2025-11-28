Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шансы Шахтера на победу в ЛК выросли. Но фаворит турнира – Кристал Пэлас
Лига конференций
28 ноября 2025, 23:13
Нынче «горняки» – четвертые в турнирной таблице соревнования

shakhtar.com

После поединков четвертого игрового дня в Лиге конференций-2025/26 аналитики Football Rankings обновили шансы команд-участниц на победу в турнире.

Победа над «Шемрок Роверс» позволила «Шахтеру» улучшить свой показатель с прежних 4% до 5%. Впрочем, «горняки» остаются на шестом месте среди фаворитов турнира, однако теперь находятся там единолично.

Главным фаворитом на победу в текущем сезоне Лиги конференций, как и ранее, является «Кристал Пэлас». Что правда, шансы на то, что «стекольщики» выиграют турнир уменьшились с 44% до 41%.

Отметим, что «Кристал Пэлас» ныне занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапе Лиги конференций, имея в активе 6 очков после 4 матчей.

Шахтер Донецк Лига конференций выбор редакции Кристал Пэлас
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Artem_Ponomar
довоєнний Шахтар із закритими очима виграв би цю ЛК
