Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Хетафе
28.11.2025 22:00 - : -
Эльче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 ноября 2025, 15:16 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:18
56
0

Хетафе – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

28 ноября 2025, 15:16 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:18
56
0
Хетафе – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Эльче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Хетафе

Команда вполне может считаться тренерской. Единственным серьезным достижением был выход в плей-офф Лиги Европы, и тогда этого добился Бордалас, тот самый наставник, который и сейчас занимает свою должность, вернувшись после перерыва. Но повторить того прорыва у Пепе не получается, все, чем может сейчас он может похвастаться, это сбор достаточного количества очков, чтобы не думать о риске вылета. Вот и весной закончили с 42 баллами на тринадцатом месте.

На этот раз все смотрелось вполне неплохо на стартовом отрезке - побед было достаточно, чтобы болельщики начали осторожно прикидывать шансы побороться за еврокубки. Но перед паузой на игры сборных уступили 0:1 Мальорке, а после - из-за автогола Дуарте дома проиграли с аналогичным счетом Атлетико.

Эльче

Клуб уже не раз поднимался в Ла Лигу. Крайний отрезок пребывания там пришелся на 2020-2023 годы. Но, во-первых, в итоге он вылетел, причем с последнего, 20-го места. Во-вторых, потом в Сегунде было уж очень скромное, одиннадцатое место. Но именно из-за этого летом прошлого года решились сделать ставку на Эдера Сарабию. И тот сразу оправдал ожидания, сумев поднять с первой же попытки новых подопечных на второе место - а это означало гарантию повышения напрямую, без плей-офф.

Не затерялся новичок и в Примере. Да, случаются поражения, но их в целом получается держать на уровне с победами, что позволяет в целом располагаться в середине турнирной таблице - а от футболистов и не ждут чего-то большего. Смущает только то, что после сентябре получалось обыгрывать только в кубке скромный Лос Гаррес, а конкуренты не дремлют.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в Примере в сезоне 2022/2023. Тогда Хетафе был сильнее, набрав четыре очка из шести возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев. Но и они, и гости не блещут в плане атаки - ставим на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
28 ноября 2025 -
22:00
Эльче
Тотал голов меньше 2 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юта Джаз – Сакраменто Кингз. Прогноз и анонс на матч НБА
Мец – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Хетафе Эльче Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28 ноября 2025, 07:56 17
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 06:23 38
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо

Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
Футбол | 28.11.2025, 11:40
Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
Футбол | 28.11.2025, 13:23
Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Футбол | 27.11.2025, 22:27
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 4
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 7
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 26
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 218
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем