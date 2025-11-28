28 ноября на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Эльче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Хетафе

Команда вполне может считаться тренерской. Единственным серьезным достижением был выход в плей-офф Лиги Европы, и тогда этого добился Бордалас, тот самый наставник, который и сейчас занимает свою должность, вернувшись после перерыва. Но повторить того прорыва у Пепе не получается, все, чем может сейчас он может похвастаться, это сбор достаточного количества очков, чтобы не думать о риске вылета. Вот и весной закончили с 42 баллами на тринадцатом месте.

На этот раз все смотрелось вполне неплохо на стартовом отрезке - побед было достаточно, чтобы болельщики начали осторожно прикидывать шансы побороться за еврокубки. Но перед паузой на игры сборных уступили 0:1 Мальорке, а после - из-за автогола Дуарте дома проиграли с аналогичным счетом Атлетико.

Эльче

Клуб уже не раз поднимался в Ла Лигу. Крайний отрезок пребывания там пришелся на 2020-2023 годы. Но, во-первых, в итоге он вылетел, причем с последнего, 20-го места. Во-вторых, потом в Сегунде было уж очень скромное, одиннадцатое место. Но именно из-за этого летом прошлого года решились сделать ставку на Эдера Сарабию. И тот сразу оправдал ожидания, сумев поднять с первой же попытки новых подопечных на второе место - а это означало гарантию повышения напрямую, без плей-офф.

Не затерялся новичок и в Примере. Да, случаются поражения, но их в целом получается держать на уровне с победами, что позволяет в целом располагаться в середине турнирной таблице - а от футболистов и не ждут чего-то большего. Смущает только то, что после сентябре получалось обыгрывать только в кубке скромный Лос Гаррес, а конкуренты не дремлют.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в Примере в сезоне 2022/2023. Тогда Хетафе был сильнее, набрав четыре очка из шести возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев. Но и они, и гости не блещут в плане атаки - ставим на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,75).