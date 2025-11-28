Минимальная победа. Хетафе дома обыграл Эльче
Матч завершился со счетом 1:0
В пятницу, 28 ноября 2025 года, состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Эльче».
Игра прошла на стадионе Колизей в Хетафе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Команды нанесли по воротам друг друга 24 удара, но на двоих сумели забить только один гол.
Ла Лига. 14-й тур, 28 ноября
Хетафе – Эльче – 1:0
Голы: Арамбарри, 56
🔥 #FINAL | ¡VICTORIAAAAAA CON MAYÚSCULAS!— Getafe C.F. (@GetafeCF) November 28, 2025
🤩 ¡TRIUNFO AZULÓN! ¡TRIUNFO DEL GETAFE C.F.!
😉 @GetafeCF 1️⃣ - 0️⃣ @elchecf
⚽️ Mauro Arambarri!
#GetafeElche pic.twitter.com/00DAGKqb2U
