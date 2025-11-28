Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 29 ноября 2025, 00:02
Минимальная победа. Хетафе дома обыграл Эльче

Матч завершился со счетом 1:0

28 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 29 ноября 2025, 00:02
Минимальная победа. Хетафе дома обыграл Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 28 ноября 2025 года, состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Эльче».

Игра прошла на стадионе Колизей в Хетафе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Команды нанесли по воротам друг друга 24 удара, но на двоих сумели забить только один гол.

Ла Лига. 14-й тур, 28 ноября

Хетафе – Эльче – 1:0

Голы: Арамбарри, 56

Хетафе – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда
Мбаппе сказал, кто является ключевым игроком Реала
Хетафе Эльче чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мауро Арамбарри
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
