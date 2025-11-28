Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
28 ноября 2025, 10:51
4

ВИДЕО. Последняя пресс-конференция Шовковского во главе Динамо

Главный тренер киевского клуба ушел в отставку после поражения в матче Лиги конференций

4 Comments
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

В четверг, 27 ноября, киевское «Динамо» потерпело поражение от кипрской «Омонии» в матче четвертого тура Лиги конференций. «Бело-синие» пропустили два гола, но так и не сумели огорчить вратаря соперника.

После этой неудачи главный тренер Александр Шовковский был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Решение о прекращении сотрудничества с 50-летним специалистом принял президент «Динамо» Игорь Суркис.

Пресс-служба команды опубликовала последнюю пресс-конференцию тренера во главе «бело-синих». Шовковский был немногословен и взял всю вину за провал на Кипре на себя.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк, который ранее работал с «Динамо» U-19».

По теме:
Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
Бывший игрок Динамо жестко раскритиковал Попова
БОГДАНОВ: «Игра Динамо? Просто ужас!»
Лига конференций Омония Омония - Динамо Динамо Киев Александр Шовковский пресс-конференция видео
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
