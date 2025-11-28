ВИДЕО. Последняя пресс-конференция Шовковского во главе Динамо
Главный тренер киевского клуба ушел в отставку после поражения в матче Лиги конференций
В четверг, 27 ноября, киевское «Динамо» потерпело поражение от кипрской «Омонии» в матче четвертого тура Лиги конференций. «Бело-синие» пропустили два гола, но так и не сумели огорчить вратаря соперника.
После этой неудачи главный тренер Александр Шовковский был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Решение о прекращении сотрудничества с 50-летним специалистом принял президент «Динамо» Игорь Суркис.
Пресс-служба команды опубликовала последнюю пресс-конференцию тренера во главе «бело-синих». Шовковский был немногословен и взял всю вину за провал на Кипре на себя.
Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк, который ранее работал с «Динамо» U-19».
