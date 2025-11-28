Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Олег Венглинский будет переведен в основную команду киевлян
После ухода Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк. Об этом официально сообщил клуб.
По информации ТаТоТаке, вместе с Костюком в первую команду из U19 переходит и его ассистент – Олег Венглинский.
Венглинский является воспитанником «Динамо», играл за основную команду киевлян и успел провести десять матчей за сборную Украины по футболу.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
