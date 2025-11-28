Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 22:02 |
1145
0

Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка

Олег Венглинский будет переведен в основную команду киевлян

28 ноября 2025, 22:02 |
1145
0
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
ФК Динамо. Олег Венглинский

После ухода Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк. Об этом официально сообщил клуб.

По информации ТаТоТаке, вместе с Костюком в первую команду из U19 переходит и его ассистент – Олег Венглинский.

Венглинский является воспитанником «Динамо», играл за основную команду киевлян и успел провести десять матчей за сборную Украины по футболу.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

По теме:
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ничейный синдром. Оболонь и Колос поделили очки
Олег Венглинский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28 ноября 2025, 15:33 40
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Денис Гармаш встал на защиту родины

Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Футбол | 28 ноября 2025, 06:30 14
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25

Это произошло благодаря усилиям Шахтера, а вот Динамо снова разочаровало

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 07:01
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Футбол | 28.11.2025, 08:14
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Игрок Шахтера: «Немного огорчился, когда уволили Шовковского»
Футбол | 28.11.2025, 19:46
Игрок Шахтера: «Немного огорчился, когда уволили Шовковского»
Игрок Шахтера: «Немного огорчился, когда уволили Шовковского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 10
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 9
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 79
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем