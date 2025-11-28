«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК

Вчера, 27 ноября в своем очередном матче группового раунда Лиги конференций «Шахтер» в Ирландии обыграл «Шемрок Роверс» со счетом 2:1.

Об этой победе и игре украинской команды сайту Sport.ua рассказал известный в прошлом полузащитник «горняков» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, на бумаге «Шахтер» перед матчем с «Шемрок Роверс» выглядел явным фаворитом.

– Безусловно. Но даже несмотря на скользкий счет, если разобрать поединок, то «горняки» контролировали игру, но в который раз команду подводит слабая реализация. Все можно было бы решить намного раньше и не допускать переживаний под занавес матча.

– А чем объяснить такое нервное начало со стороны подопечных Арды Турана?

– Наставник «горняков» часто проводит ротацию, возможно, на поле некоторые футболисты вышли, не обладая большой игровой практикой, поэтому первые минуты, если можно так сказать, ушли на притирку. При этом нужно учитывать и стиль игры «Шемрок Роверс», а это силовой, жесткий футбол, борьба на каждом участке поля. Но когда наши футболисты освоилась, подавляющий процент контроля мяча был на их стороне.

– После того, как «Шахтер» взял игру под свой контроль, не показалось ли вам, что у «горняков» была какая-то самоуверенность?

– Не думаю. Скорее, это была не сыгранность, поэтому кто-то мог больше сыграть индивидуально, но не всегда это получалось.

– Победителей не судят, тем не менее, что вам не понравилось в игре украинской команды?

– Снова с акцентирую внимание на реализации моментов. Эту проблему нужно как-то решать. Во многом из-за этого сейчас мы смотрим матча «Шахтера» в Лиге конференций, а не в Лиге Европы. И где-то «горняки» расслабились. После того, как счет был 2:0, а потом не засчитали мяч Кауана Элиаса, команда почувствовала, что дело сделано. Вот и получилась неубедительная концовка, которая держала всех в напряжении.

– Кто для вас лучший игрок матча?

– Я бы отметил Кауна Элиаса, который помимо забитого мяча, классно создавал давление на оборону противника. И еще меня порадовал Егор Назарина. Учитывая, что он не часто выходит в стартовом составе, полузащитник доказал тренеру, что готов к этой роли.

– Эта победа вывела «Шахтер» на четвертое место в турнирной таблице. Плей-офф от «горняков» никуда не денется?

– Однозначно. Не в обиду будущим соперникам, но «Хамрун Спартанс» и «Риеку» «Шахтер» обязан обыгрывать. «Горнякам» в этом турнире необходимо ставить максимальные цели, для этого у команды сейчас есть все.