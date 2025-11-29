Суркис может назначить тренером Динамо бывшего наставника сборной
Юрий Мороз может возглавить «Динамо» U-19
После ухода Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк. Об этом официально сообщил клуб.
Соответственно, Костюк покинул место старшего тренера команды «Динамо» U-19, оставив руководство киевлян в непростой ситуации. Команду может возглавить бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз, вернувшийся в структуру родного клуба. Окончательное решение о преемнике Костюка в «Динамо» U-19 будет принято в скором времени.
Ранее бывший защитник киевского Динамо Тарас Михалик объяснил, почему Игорь Суркис доверил Игорю Костюку должность тренера в первой команде киевского «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.
