Суркис может назначить тренером Динамо бывшего наставника сборной

После ухода Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк. Об этом официально сообщил клуб.

Соответственно, Костюк покинул место старшего тренера команды «Динамо» U-19, оставив руководство киевлян в непростой ситуации. Команду может возглавить бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз, вернувшийся в структуру родного клуба. Окончательное решение о преемнике Костюка в «Динамо» U-19 будет принято в скором времени.

Ранее бывший защитник киевского Динамо Тарас Михалик объяснил, почему Игорь Суркис доверил Игорю Костюку должность тренера в первой команде киевского «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.