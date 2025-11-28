Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос в матче с Оболонью недосчитается легионера
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 08:39 | Обновлено 28 ноября 2025, 09:12
324
0

Колос в матче с Оболонью недосчитается легионера

Ковалевцам хочется продолжить победную серию

28 ноября 2025, 08:39 | Обновлено 28 ноября 2025, 09:12
324
0
Колос в матче с Оболонью недосчитается легионера
ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» завершают подготовку к поединку с «Оболонью», которым 28 ноября откроется программа 14-го тура УПЛ.

По имеющейся информации, в ближайшем матче ковалевцам не сможет помочь грузинский полузащитник Ника Гагнидзе, который из-за повреждения был вынужден пропустить и предыдущую календарную игру с «Динамо».

Зато восстановил боевую спортивную форму еще один полузащитник – Максим Третьяков. В противостоянии с динамовцами он уже был в запасе, а с «пивоварами» готовится выйти в стартовом составе. Хавбек получил травму в гостевом поединке 10-го тура с «Полтавой».

Сейчас подопечные Руслана Костышина набрали 22 очка и занимают четвертое место в чемпионате.

Ранее стало известно, где смотреть матч Украинской Премьер-лиги «Оболонь» – «Колос».

По теме:
Два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в Динамо
Оболонь – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
Колос Ковалевка Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ника Гагнидзе Максим Третьяков Оболонь - Колос
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вдова Жоты опубликовала новые трогательные снимки с мужем
Футбол | 28 ноября 2025, 07:01 0
ФОТО. Вдова Жоты опубликовала новые трогательные снимки с мужем
ФОТО. Вдова Жоты опубликовала новые трогательные снимки с мужем

Руте Кардозу поделилась памятными фото Диогу Жоты с дочерью

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назвало имя тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 28 ноября 2025, 00:03 9
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назвало имя тренера, который заменит Шовковского
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назвало имя тренера, который заменит Шовковского

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк

Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Футбол | 27.11.2025, 22:27
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Футбол | 28.11.2025, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем