Колос в матче с Оболонью недосчитается легионера

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» завершают подготовку к поединку с «Оболонью», которым 28 ноября откроется программа 14-го тура УПЛ.

По имеющейся информации, в ближайшем матче ковалевцам не сможет помочь грузинский полузащитник Ника Гагнидзе, который из-за повреждения был вынужден пропустить и предыдущую календарную игру с «Динамо».

Зато восстановил боевую спортивную форму еще один полузащитник – Максим Третьяков. В противостоянии с динамовцами он уже был в запасе, а с «пивоварами» готовится выйти в стартовом составе. Хавбек получил травму в гостевом поединке 10-го тура с «Полтавой».

Сейчас подопечные Руслана Костышина набрали 22 очка и занимают четвертое место в чемпионате.

Ранее стало известно, где смотреть матч Украинской Премьер-лиги «Оболонь» – «Колос».