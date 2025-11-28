ВИДЕО. 13-летний футболист Арсенала установил рекорд и вошел в историю
Луис Муньос ворвался в Юношескую Лигу УЕФА в 13 лет
Юный игрок «Арсенала» Луис Муньос стал самым молодым футболистом в истории, когда-либо выходившим на поле в Юношеской Лиге УЕФА.
13-летний хавбек дебютировал в среду, выйдя на замену за команду U-19 в матче против «Баварии», который лондонцы выиграли со счетом 4:2 на стадионе «Медоу Парк».
В возрасте 13 лет и 343 дней Муньос побил предыдущий рекорд, принадлежавший Лиаму Пайасу, который сыграл за «Линкольн Ред Импс» в прошлом году в возрасте 14 лет и 93 дней.
Для Муньоса это далеко не первый опыт игры с более старшими соперниками. В сентябре он получил вызов в сборную Англии U-15, а в этом месяце выступал за команду «Арсенала» U-16, ставшую чемпионом страны в Премьер-лиге среди юношей.
В матче против «Баварии» он появился на поле за пять минут до конца основного времени, заменив автора одного из голов Кайрана Томпсона и проведя концовку встречи на позиции нападающего.
Муньоса считают одним из самых перспективных игроков академии «Арсенала», и он был не единственным юным талантом, который привлек внимание в этом матче.
