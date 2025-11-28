Шовковский нашел виновного в последних поражениях Динамо

Бывший лавный тренер «Динамо» Александр Шовковский назвал виновного в неубедительной игре «Динамо» в этом сезоне. Киевский клуб проиграл четыре из последних пяти официальных матчей.

Шовковский признал, что он несет ответственность за последние результаты и общее качество игры команды, взяв на себя ответственность за поражение от «Омонии» и неудачи в других поединках.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.