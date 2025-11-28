Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский нашел виновного в последних поражениях Динамо
28 ноября 2025, 04:42 |
Шовковский нашел виновного в последних поражениях Динамо

Тренер взял ответственность на себя

Шовковский нашел виновного в последних поражениях Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший лавный тренер «Динамо» Александр Шовковский назвал виновного в неубедительной игре «Динамо» в этом сезоне. Киевский клуб проиграл четыре из последних пяти официальных матчей.

Шовковский признал, что он несет ответственность за последние результаты и общее качество игры команды, взяв на себя ответственность за поражение от «Омонии» и неудачи в других поединках.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

По теме:
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо. Есть обращение
Егор НАЗАРИНА: «Самое главное, что мы победили»
Арда ТУРАН: «Больше, чем счет, меня радует уровень игры»
Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Перець
Піди гідно і вболівальники тебе запамятають як людину і тренера , ні треба було терпіти до останнього щоб підти з позором
