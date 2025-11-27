Лига конференций27 ноября 2025, 22:29 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:14
571
1
ВИДЕО. Отличная комбинация. Кауан Элиас открыл счет для Шахтера
Горняки в выездном матче с Шемрок Роверс вышли вперед на 23-й минуте
27 ноября 2025, 22:29 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:14
571
27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки в выездном матче вышли вперед на 23-й минуте.
После отличной комбинации отличился Кауан Элиас (1:0).
ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 23 мин
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 ноября 2025, 05:05 3
Боксер не показывает свои умения вне ринга
Футбол | 27 ноября 2025, 22:27 8
Киевский клуб уступил в матче четвертого тура Лиги конференций
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Бокс | 26.11.2025, 23:27
Футбол | 27.11.2025, 18:37
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
І де відео???
Популярные новости
Бокс
26.11.2025, 15:59 19
26.11.2025, 09:30 10
27.11.2025, 07:03 1
27.11.2025, 00:01 29
26.11.2025, 04:42
27.11.2025, 00:22 5
27.11.2025, 08:10 8