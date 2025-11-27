ВИДЕО. Отличная комбинация. Кауан Элиас открыл счет для Шахтера

27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Горняки в выездном матче вышли вперед на 23-й минуте.

После отличной комбинации отличился Кауан Элиас (1:0).

ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 23 мин

