  4. ВИДЕО. Отличная комбинация. Кауан Элиас открыл счет для Шахтера
Лига конференций
27 ноября 2025, 22:29 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:14
ВИДЕО. Отличная комбинация. Кауан Элиас открыл счет для Шахтера

Горняки в выездном матче с Шемрок Роверс вышли вперед на 23-й минуте

27 ноября 2025, 22:29 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:14
ВИДЕО. Отличная комбинация. Кауан Элиас открыл счет для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки в выездном матче вышли вперед на 23-й минуте.

После отличной комбинации отличился Кауан Элиас (1:0).

ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 23 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
