Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Тренер поздравил команду-соперника
Главный тренер киевского «Динамо» украинский специалист Александр Шовковский поздравил «Омонию» с победой над чемпионом УПЛ в матче Лиги конференций.
«В первую очередь, хочу поздравить соперника с победой. Они сегодня были более настроены. Поэтому, думаю, сейчас неважно, считаю я или не считаю», – сказал Шовковский.
Кипрская «Омония» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 27 ноября, в матче четвертого тура Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.
