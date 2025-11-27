Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Лига конференций
27 ноября 2025, 22:23 | Обновлено 27 ноября 2025, 22:24
Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке

Тренер поздравил команду-соперника

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» украинский специалист Александр Шовковский поздравил «Омонию» с победой над чемпионом УПЛ в матче Лиги конференций.

«В первую очередь, хочу поздравить соперника с победой. Они сегодня были более настроены. Поэтому, думаю, сейчас неважно, считаю я или не считаю», – сказал Шовковский.

Кипрская «Омония» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 27 ноября, в матче четвертого тура Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.

По теме:
Тарас МИХАВКО: «Мы все разочарованы. Надо что-то менять»
Буяльский провел 400-й матч в клубной карьере
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в ворота Динамо
Динамо Киев Омония Лига конференций Омония - Динамо Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев

MrStepanovM .
лошара
Juzik
Неудачник
