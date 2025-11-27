Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вынужденное решение. Шахтер заменил основного голкипера перед матчем ЛК
Лига конференций
27 ноября 2025, 21:50 |
Вынужденное решение. Шахтер заменил основного голкипера перед матчем ЛК

Вместо Дмитрия Ризныка на поле с первых минут появится Кирилл Фесюн

ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

В четверг, 27 ноября 2025 года, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы между ирландским «Шемроком» и донецким «Шахтером». Игра пройдет на стадионе «Таллат Стедиум» в Дублине.

Перед матчем горнякам пришлось сделать вынужденную замену в стартовом составеДмитрий Ризник почувствовал дискомфорт во время разминки, из-за чего игру в воротах начнет Кирилл Фесюн.

Кирилл Фесюн в этом сезоне провел 2 матча, пропустив 2 гола.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

