Вынужденное решение. Шахтер заменил основного голкипера перед матчем ЛК

В четверг, 27 ноября 2025 года, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы между ирландским «Шемроком» и донецким «Шахтером». Игра пройдет на стадионе «Таллат Стедиум» в Дублине.

Перед матчем горнякам пришлось сделать вынужденную замену в стартовом составе – Дмитрий Ризник почувствовал дискомфорт во время разминки, из-за чего игру в воротах начнет Кирилл Фесюн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кирилл Фесюн в этом сезоне провел 2 матча, пропустив 2 гола.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.