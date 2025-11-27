Потеря для Шовковского. Защитник Динамо получил повреждение в матче ЛК

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов из-за повреждения не смог продолжить игру против кипрской «Омонии» – после первого тайма подопечные Александра Шовковского уступают со счетом 0:1.

В одном из эпизодов 26-летний футболист оказался на газоне после столкновения с соперником, был вынужден временно покинуть поле, но вскоре вернулся в игру.

До конца первого тайма Попов заметно прихрамывал, но не просил замену. После перерыва наставник «Динамо» оставил защитника на скамейке запасных, а вместо него на поле появился Владислав Дубинчак.

На данный момент о состоянии игрока и характере его травмы ничего неизвестно. Возможно, Шовковский решил перестраховаться, чтобы не рисковать здоровьем важного футболиста.

Стоит отметить, что Попов стал участником неприятного эпизода – нарушил правила на 33-й минуте, после чего арбитр назначил в ворота гостей пенальти. Семедо переиграл вратаря киевской команды и сделал счет 1:0.