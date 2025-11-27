Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Потеря для Шовковского. Защитник Динамо получил повреждение в матче ЛК
Лига конференций
27 ноября 2025, 21:02 | Обновлено 27 ноября 2025, 21:03
Потеря для Шовковского. Защитник Динамо получил повреждение в матче ЛК

Вместо Дениса Попова во втором тайме на поле появился Владислав Дубинчак

ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов из-за повреждения не смог продолжить игру против кипрской «Омонии» – после первого тайма подопечные Александра Шовковского уступают со счетом 0:1.

В одном из эпизодов 26-летний футболист оказался на газоне после столкновения с соперником, был вынужден временно покинуть поле, но вскоре вернулся в игру.

До конца первого тайма Попов заметно прихрамывал, но не просил замену. После перерыва наставник «Динамо» оставил защитника на скамейке запасных, а вместо него на поле появился Владислав Дубинчак.

На данный момент о состоянии игрока и характере его травмы ничего неизвестно. Возможно, Шовковский решил перестраховаться, чтобы не рисковать здоровьем важного футболиста.

Стоит отметить, что Попов стал участником неприятного эпизода – нарушил правила на 33-й минуте, после чего арбитр назначил в ворота гостей пенальти. Семедо переиграл вратаря киевской команды и сделал счет 1:0.

Лига конференций Омония Динамо Киев Денис Попов Владислав Дубинчак
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
abc
Млять, краще б він травмувався до гри.
Ответить
+6
Diman_Ataman
Шовкового замініть
Ответить
+5
_ Moore
Ні, це не втрата - судячи з того, як він привозить
Ответить
+2
