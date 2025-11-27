Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Шахтера намерен завоевать титул Лиги Европы 2025/26
Лига Европы
27 ноября 2025, 21:33 |
564
0

Бывший тренер Шахтера намерен завоевать титул Лиги Европы 2025/26

Паулу Фонсека оценил шансы французского «Лиона» перед матчем пятого тура

27 ноября 2025, 21:33 |
564
0
Бывший тренер Шахтера намерен завоевать титул Лиги Европы 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека рассказал об амбициях команды перед матчем пятого тура Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

Известный специалист, который с 2016 по 2019 год возглавлял донецкий «Шахтер», уверен, что французская команда имеет шансы победить в турнире в нынешнем сезоне:

«Не согласен с теми, кто говорит о сложном периоде. Понимаю, мы не побеждали пять последних матчей, но нужно учитывать контекст: красные карточки, травмы и дисквалификацию игроков.

Мы играли с ПСЖ, в составе которого было много молодых и талантливых игроков. Конечно, нам хотелось бы победить в последних поединках, но команда всё равно добилась многого. Да, нам нужно прибавлять, но нужно учитывать контекст.

Я верю, что мы можем дойти до финала Лиги Европы и победить, но не хочу делать никаких прогнозов. Мне нужно сосредоточиться на ближайшем матче. У нас отличные шансы выйти в следующий раунд.

Команда уверена в своих силах, сильна морально и мотивирована. Победа, естественно, подарит приятные эмоции. Игроки сказали мне на этой неделе, что мы должны продолжать свой путь, чтобы добиться максимальных результатов», – сказал Фонсека.

«Лион» набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги Европы после четырех туров.

По теме:
Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вынужденное решение. Шахтер заменил основного голкипера перед матчем ЛК
Нервная концовка. Рома без Довбика одержала победу в Лиге Европы
Лига Европы Маккаби Тель-Авив Лион Паулу Фонсека Шахтер Донецк
Николай Тытюк Источник: ФК Лион
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27 ноября 2025, 06:55 0
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба

Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса

Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27 ноября 2025, 17:45 46
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций

Команду Шовковского в этом сезоне так и тянет на Кипр, но явно не ради отпуска

Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Футбол | 27.11.2025, 11:13
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Восстановился ли Довбик? Известен состав Ромы на матч против Мидтьюлланда
Футбол | 27.11.2025, 19:01
Восстановился ли Довбик? Известен состав Ромы на матч против Мидтьюлланда
Восстановился ли Довбик? Известен состав Ромы на матч против Мидтьюлланда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 4
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем