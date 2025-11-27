Бывший тренер Шахтера намерен завоевать титул Лиги Европы 2025/26

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека рассказал об амбициях команды перед матчем пятого тура Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

Известный специалист, который с 2016 по 2019 год возглавлял донецкий «Шахтер», уверен, что французская команда имеет шансы победить в турнире в нынешнем сезоне:

«Не согласен с теми, кто говорит о сложном периоде. Понимаю, мы не побеждали пять последних матчей, но нужно учитывать контекст: красные карточки, травмы и дисквалификацию игроков.

Мы играли с ПСЖ, в составе которого было много молодых и талантливых игроков. Конечно, нам хотелось бы победить в последних поединках, но команда всё равно добилась многого. Да, нам нужно прибавлять, но нужно учитывать контекст.

Я верю, что мы можем дойти до финала Лиги Европы и победить, но не хочу делать никаких прогнозов. Мне нужно сосредоточиться на ближайшем матче. У нас отличные шансы выйти в следующий раунд.

Команда уверена в своих силах, сильна морально и мотивирована. Победа, естественно, подарит приятные эмоции. Игроки сказали мне на этой неделе, что мы должны продолжать свой путь, чтобы добиться максимальных результатов», – сказал Фонсека.

«Лион» набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги Европы после четырех туров.