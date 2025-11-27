ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков

Клуб Металлист 1925 сейчас вынужден базироваться не в Харькове из-за войны россии против Украины. Домашние матчи команда проводит в Житомире, а тренируется на базе в Киевской области.

Там клуб установил новые патриотические борды, в том числе такой: «Верьте в Украину так, как харьковчане верят в Харьков».

«Эти баннеры, кроме всего прочего, должны напоминать игрокам о том, какой город они представляют. Металлист 1925 — это Харьков, и футболисты каждое мгновение, как на тренировке, так и во время матчей, должны чувствовать, что своим трудом они представляют несгибаемый город».

«Мы вынуждены сейчас тренироваться и играть вне дома, поэтому даже таким образом пытаемся дать команде ощущение родных стен», – рассказал вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун.