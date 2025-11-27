Легионер Шахтера назвал фактор, который делает команду более сплоченной
Педриньо считает, что совместное проживание футболистов в отеле помогает коллективу
Полузащитник «Шахтера» Педриньо высказался о факторе, который, по его мнению, делает команду более сплоченной.
«Многие из нас живут вместе в отеле. Это нас сближает. Это делает команду более сплоченной. Иногда мы едем по восемь часов на автобусе, пересекая границы. Это занимает много времени. Теперь это наша реальность».
«Шахтер» – большой клуб. Он всегда дарил игрокам волшебные моменты. Все, что мы можем сделать, – это отдать все ради этого клуба. Какая бы ситуация ни сложилась, «Шахтер» всегда будет «Шахтером», – сказал Педриньо.
Ранее аналитики обновили шансы команд-участниц текущего сезона Лиги конференций на победу в турнире, причем «Шахтер» находится в топ-6.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию накануне матча Лиги конференций
Проспер Оба не подписывал контракт с «горняками»