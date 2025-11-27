Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Шахтера назвал фактор, который делает команду более сплоченной
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 16:39
0

Легионер Шахтера назвал фактор, который делает команду более сплоченной

Педриньо считает, что совместное проживание футболистов в отеле помогает коллективу

shakhtar.com. Педриньо

Полузащитник «Шахтера» Педриньо высказался о факторе, который, по его мнению, делает команду более сплоченной.

«Многие из нас живут вместе в отеле. Это нас сближает. Это делает команду более сплоченной. Иногда мы едем по восемь часов на автобусе, пересекая границы. Это занимает много времени. Теперь это наша реальность».

«Шахтер» – большой клуб. Он всегда дарил игрокам волшебные моменты. Все, что мы можем сделать, – это отдать все ради этого клуба. Какая бы ситуация ни сложилась, «Шахтер» всегда будет «Шахтером», – сказал Педриньо.

Ранее аналитики обновили шансы команд-участниц текущего сезона Лиги конференций на победу в турнире, причем «Шахтер» находится в топ-6.

Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Balls.ie
