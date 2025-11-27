ВИДЕО. УАФ оценила гол Шахтера и моменты в матче Динамо с Колосом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 15:51 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:55
Риццоли вынес вердикт

ФК Шахтер

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил все спорные моменты в матчах минувшего тура УПЛ, в том числе с участием Шахтера, Динамо и Металлиста 1925.

Стоит отметить, что серьезных моментов, повлиявших на исход матчей, не было. А первый гол Шахтера в ворота Оболони, который у многих вызвал вопросы, Риццоли считает таким, который был забит правильно.

При этом киевляне в прошлом туре проиграли Колосу 0:2 и опустились на 7-е место чемпионата Украины.

По теме:
Шэмрок Роверс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Украинец, который играл на Кипре, рассказал, как Динамо победить Омонию
ФОТО. Как выглядит Дублин перед матчем между Шемроком и Шахтером
Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Оболонь - Шахтер Динамо Киев Колос - Динамо Металлист 1925
