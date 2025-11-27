ВИДЕО. УАФ оценила гол Шахтера и моменты в матче Динамо с Колосом

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил все спорные моменты в матчах минувшего тура УПЛ, в том числе с участием Шахтера, Динамо и Металлиста 1925.

Стоит отметить, что серьезных моментов, повлиявших на исход матчей, не было. А первый гол Шахтера в ворота Оболони, который у многих вызвал вопросы, Риццоли считает таким, который был забит правильно.

При этом киевляне в прошлом туре проиграли Колосу 0:2 и опустились на 7-е место чемпионата Украины.