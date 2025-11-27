Мбаппе – журналисту: «Задаете очень плохой вопрос. Зачем это делать?»

Форвард Реала Килиан Мбаппе в матче Лиги чемпионов забил четыре гола в ворота Олимпиакоса, однако недоволен тем, что журналисты считают мадридцев зависимыми от французского игрока.

«Реал стал зависимым от меня? Я считаю, что это очень плохой вопрос. Без обид, но зачем делать такое вещи. У нас у каждого в команде своя роль. Моя – забивать голы».

«Я не думаю о том, что команда зависит от меня. Почему-то это сильно волнует журналистов. Наша команда – один корабль. Бывают проблемы, но мы все вместе и будем бороться за титулы в сезоне», – сказал Мбаппе.

Всего в сезоне Мбаппе забил 23 гола в 21 матче.