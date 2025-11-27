Мбаппе – журналисту: «Задаете очень плохой вопрос. Зачем это делать?»
Килиан вчера забил 4 гола
Форвард Реала Килиан Мбаппе в матче Лиги чемпионов забил четыре гола в ворота Олимпиакоса, однако недоволен тем, что журналисты считают мадридцев зависимыми от французского игрока.
«Реал стал зависимым от меня? Я считаю, что это очень плохой вопрос. Без обид, но зачем делать такое вещи. У нас у каждого в команде своя роль. Моя – забивать голы».
«Я не думаю о том, что команда зависит от меня. Почему-то это сильно волнует журналистов. Наша команда – один корабль. Бывают проблемы, но мы все вместе и будем бороться за титулы в сезоне», – сказал Мбаппе.
Всего в сезоне Мбаппе забил 23 гола в 21 матче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец мог вернуться в «Барселону»
Тренер, вероятно, продолжит карьеру в Азербайджане