  4. Мбаппе – журналисту: «Задаете очень плохой вопрос. Зачем это делать?»
Испания
27 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 27 ноября 2025, 18:28
Килиан вчера забил 4 гола

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард Реала Килиан Мбаппе в матче Лиги чемпионов забил четыре гола в ворота Олимпиакоса, однако недоволен тем, что журналисты считают мадридцев зависимыми от французского игрока.

«Реал стал зависимым от меня? Я считаю, что это очень плохой вопрос. Без обид, но зачем делать такое вещи. У нас у каждого в команде своя роль. Моя – забивать голы».

«Я не думаю о том, что команда зависит от меня. Почему-то это сильно волнует журналистов. Наша команда – один корабль. Бывают проблемы, но мы все вместе и будем бороться за титулы в сезоне», – сказал Мбаппе.

Всего в сезоне Мбаппе забил 23 гола в 21 матче.

По теме:
ПСЖ установил новый исторический рекорд Лиги чемпионов
Два сломанных ребра. Голкипер Брюгге получил тяжелую травму в матче ЛЧ
Автор покера. Стал известен лучший игрок 5-го тура Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов
Dovbush
Файно відповів. Бо часто слухаєш журналістів і думаєш, що за довбні.
Ответить
0
