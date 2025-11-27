Большая потеря для Флика. Травмировался основной полузащитник Барселоны

«Барселона» сообщила о травме основного полузащитника команды Фермина Лопеса.

«Игрок первой команды Фермин Лопес получил небольшое повреждение камбаловидной мышцы в правой ноге, и ориентировочный срок его восстановления составляет около двух недель.

В этом сезоне футболист под номером 16 достиг отметки в 100 матчей за первую команду. Он преодолел этот рубеж после того, как сыграл в 15 поединках нынешнего сезона, девять из которых – в стартовом составе. Постоянно демонстрируя работоспособность, энергию и остроту в атаке, андалусиец забил семь голов в текущей кампании. Последний он оформил на «Камп Ноу» в победном матче против «Атлетика», – говорится в сообщении клуба.