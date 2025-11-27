Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большая потеря для Флика. Травмировался основной полузащитник Барселоны
Испания
27 ноября 2025, 14:55 |
422
0

Большая потеря для Флика. Травмировался основной полузащитник Барселоны

Фермин Лопес выбыл на две недели

27 ноября 2025, 14:55 |
422
0
Большая потеря для Флика. Травмировался основной полузащитник Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» сообщила о травме основного полузащитника команды Фермина Лопеса.

«Игрок первой команды Фермин Лопес получил небольшое повреждение камбаловидной мышцы в правой ноге, и ориентировочный срок его восстановления составляет около двух недель.

В этом сезоне футболист под номером 16 достиг отметки в 100 матчей за первую команду. Он преодолел этот рубеж после того, как сыграл в 15 поединках нынешнего сезона, девять из которых – в стартовом составе. Постоянно демонстрируя работоспособность, энергию и остроту в атаке, андалусиец забил семь голов в текущей кампании. Последний он оформил на «Камп Ноу» в победном матче против «Атлетика», – говорится в сообщении клуба.

Следующий матч «Барселона» проведет в субботу, 29 ноября, в 17:15, когда на «Камп Ноу» в рамках Ла Лиги примет «Алавес».

По теме:
ШИРЕР: «Оборона Барселоны, кажется, состоит из четырёх идиотов»
ФОТО. 12-летний форвард Барсы подписал контракт с Nike. Он забил 145 голов
Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
Фермин Лопес Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Иван Чирко Источник: ФК Барселона
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27 ноября 2025, 00:01 27
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ

Мадридцы одолели «Олимпиакос»

Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27 ноября 2025, 06:55 0
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба

Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса

ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»
Футбол | 27.11.2025, 13:33
ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»
ФЕДОРЧУК: «Динамо попало в такой себе идеальный шторм»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Бокс | 27.11.2025, 05:05
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Футбол | 27.11.2025, 13:08
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем