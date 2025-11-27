Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 14:03 |
Легионер Шахтера: «Искренне надеюсь, что война закончится как можно скорее»

Эгиналду рассказал об адаптации в Украине

ФК Шахтер Донецк. Эгиналду

Бразильский легионер Шахтера Эгиналду рассказал о своей адаптации в Украине и войне. Бразилец заявил, что надеется на скорейшее завершение военных действий.

– Ты переехал достаточно юным. Серьезный шаг, учитывая войну в Украине. Насколько этот момент был весомым при принятии решения о переходе? И адаптировался ли ты к реалиям сейчас?

– Ваша правда: я действительно переехал за границу очень молодым. В определенной степени это сложный вызов, но я понимал, какая цель и цель стояли за этим. Это возможность реализовать мечты моей семьи и дать достойное будущее как им, моему сыну, так и другим моим будущим детям.

Война – это действительно чрезвычайно трудно, однако должен отметить, что клуб обеспечивает нас всем: лучшими условиями как для тренировочного, так и для игрового процесса. И мы не имеем права ни на что жаловаться. Поэтому могу сказать: искренне надеюсь, что эта война закончится как можно скорее, – сказал бразилец.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Эгиналду Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
