Топ-клуб УПЛ ведет переговоры с игроком европейской сборной. Есть конкурент

Полузащитник «ЧФР Клуж» и сборной Косово Линдон Эмерлаху привлекает внимание «Полесья» и «Металлиста 1925». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, житомирский клуб ведет переговоры с 22-летним футболистом. «Металлист 1925» также заинтересован в подписании игрока.

У косовара уже был разговор с тренером «Полесья» Русланом Ротанем.

В текущем сезоне Линдон Эмерлаху провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллионов евро.

