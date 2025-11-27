Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-клуб УПЛ ведет переговоры с игроком европейской сборной. Есть конкурент
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 16:49 | Обновлено 27 ноября 2025, 16:50
617
0

Топ-клуб УПЛ ведет переговоры с игроком европейской сборной. Есть конкурент

Линдон Эмерлаху привлекает внимание «Полесья» и «Металлиста 1925»

27 ноября 2025, 16:49 | Обновлено 27 ноября 2025, 16:50
617
0
Топ-клуб УПЛ ведет переговоры с игроком европейской сборной. Есть конкурент
Getty Images/Global Images Ukraine. Линдон Эмерлаху

Полузащитник «ЧФР Клуж» и сборной Косово Линдон Эмерлаху привлекает внимание «Полесья» и «Металлиста 1925». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, житомирский клуб ведет переговоры с 22-летним футболистом. «Металлист 1925» также заинтересован в подписании игрока.

У косовара уже был разговор с тренером «Полесья» Русланом Ротанем.

В текущем сезоне Линдон Эмерлаху провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Алексей Гуцуляк привлекает внимание двух европейских клубов.

По теме:
ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков
ВИДЕО. УАФ оценила гол Шахтера и моменты в матче Динамо с Колосом
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Линдон Эмерлаху Полесье Житомир Металлист 1925 ЧФР Клуж трансферы трансферы УПЛ чемпионат Румынии по футболу ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
Футбол | 27 ноября 2025, 07:03 1
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией

Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию накануне матча Лиги конференций

Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»
Футбол | 27 ноября 2025, 16:59 1
Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»
Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»

Бондарь доволен, что команда вернула себе лидерство

Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Футбол | 27.11.2025, 11:21
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 1
Футбол
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 1
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем