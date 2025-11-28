Хаби Алонсо выразил сочувствие Лунину после матча Лиги чемпионов

26 ноября состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между греческим «Олимпиакосом» и испанским «Реалом». Матч прошел на стадионе «Караискакис» в Пирее, где «Реал» вырвал победу со счетом 4:3.

После завершения матча наставник «Реала» Хаби Алонсо посочувствовал голкиперу Андрею Лунину за то, что он пропустил три гола, похвалив его за победный матч.

«Мне жаль, что Лунин пропустил три гола, но Андрей показывал самообладание и уверенность. Мы рассчитываем на Лунина тогда, когда он нам нужен, он обязательно еще будет играть. Спасибо ему», – сказал Алонсо.