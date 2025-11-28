Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо выразил сочувствие Лунину после матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 ноября 2025, 06:42 |
588
0

Хаби Алонсо выразил сочувствие Лунину после матча Лиги чемпионов

Тренеру жаль, что Андрей пропустил в матче три гола

28 ноября 2025, 06:42 |
588
0
Хаби Алонсо выразил сочувствие Лунину после матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

26 ноября состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между греческим «Олимпиакосом» и испанским «Реалом». Матч прошел на стадионе «Караискакис» в Пирее, где «Реал» вырвал победу со счетом 4:3.

После завершения матча наставник «Реала» Хаби Алонсо посочувствовал голкиперу Андрею Лунину за то, что он пропустил три гола, похвалив его за победный матч.

«Мне жаль, что Лунин пропустил три гола, но Андрей показывал самообладание и уверенность. Мы рассчитываем на Лунина тогда, когда он нам нужен, он обязательно еще будет играть. Спасибо ему», – сказал Алонсо.

По теме:
ВИДЕО. 13-летний футболист Арсенала установил рекорд и вошел в историю
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
В Ливерпуле приняли ключевое решение по Арне Слоту
Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Хаби Алонсо
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Футбол | 27 ноября 2025, 21:38 133
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии

Киевляне продолжают разочаровывать своей игрой

Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Футбол | 27 ноября 2025, 11:13 4
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса

Украинский голкипер помог «Реалу» одолеть греческий клуб в пятом туре Лиги чемпионов

«Хорошо?» Туран отреагировал на возможный трансфер легионера в Шахтер
Футбол | 28.11.2025, 04:23
«Хорошо?» Туран отреагировал на возможный трансфер легионера в Шахтер
«Хорошо?» Туран отреагировал на возможный трансфер легионера в Шахтер
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 27.11.2025, 07:54
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27.11.2025, 06:55
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 8
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем