ЭНРИКЕ о Витинье: «Он потрясающий, такой особенный и неповторимый»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал хет-трик Витиньи в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (5:3).

«Витинья растет, и команда тоже. Если хочешь выигрывать индивидуальные трофеи, сначала нужно выигрывать их с клубом. Он потрясающий, такой особенный и неповторимый. Я очень рад за него, потому что он это заслуживает. Он так усердно работает, демонстрирует характер, даже когда допустил ошибку, показал, что он присутствует. Он реализовал пенальти, он замечательный, и мы рады, что он у нас».