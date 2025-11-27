Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭНРИКЕ о Витинье: «Он потрясающий, такой особенный и неповторимый»
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 12:04 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:05
166
0

ЭНРИКЕ о Витинье: «Он потрясающий, такой особенный и неповторимый»

ПСЖ в результативном матче обыграл «Тоттенхэм»

27 ноября 2025, 12:04 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:05
166
0
ЭНРИКЕ о Витинье: «Он потрясающий, такой особенный и неповторимый»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал хет-трик Витиньи в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (5:3).

«Витинья растет, и команда тоже. Если хочешь выигрывать индивидуальные трофеи, сначала нужно выигрывать их с клубом. Он потрясающий, такой особенный и неповторимый. Я очень рад за него, потому что он это заслуживает. Он так усердно работает, демонстрирует характер, даже когда допустил ошибку, показал, что он присутствует. Он реализовал пенальти, он замечательный, и мы рады, что он у нас».

После пяти туров Лиги чемпионов ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

По теме:
Томас ФРАНК: «Я очень доволен игрой»
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на очередное разгромное поражение на Энфилде
Боруссия повторила рекорд посещаемости сезона Лиги чемпионов
Витинья (ПСЖ) Луис Энрике ПСЖ Лига чемпионов Тоттенхэм ПСЖ - Тоттенхэм
Иван Чирко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо сенсационно указал на дверь суперзвезде Реала. Это не Винисиус
Футбол | 27 ноября 2025, 12:35 0
Хаби Алонсо сенсационно указал на дверь суперзвезде Реала. Это не Винисиус
Хаби Алонсо сенсационно указал на дверь суперзвезде Реала. Это не Винисиус

Испанский коуч не рассчитывает на Федерико Вальверде

Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Футбол | 27 ноября 2025, 08:14 3
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций

Виталий Кварцяный предрек украинской команде фантастический путь в евротурнире

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Футбол | 27.11.2025, 04:02
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26.11.2025, 20:07
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 1
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 19
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем