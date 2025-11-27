Витинья стал 9-м игроком в ЛЧ, который оформил хет-трик против команды АПЛ
Вспомним всех футболистов, кому покорилось такое достижение
Витинья пополнил список футболистов, отмечавшихся хет-триками в Лиге чемпионов против команд АПЛ.
Произошло это в матче 5-го тура этапа лиги, в котором ПСЖ победил Тоттенхэм Хотспур со счетом 5:3.
Витинья стал только 9-м игроком, кому покорилось данное достижение.
Игроки с хет-триками против английских команд в Лиге чемпионов
- Роналдо против Манчестер Юнайтед (2003)
- Тункай Шанли против Манчестер Юнайтед (2004)
- Лионель Месси против Арсенала (2010) и Манчестер Сити (2016)
- Серж Гнабри против Тоттенхэм Хотспур (2019)
- Кристофер Нкунку против Манчестер Сити (2021)
- Карим Бензема против Челси (2022)
- Виктор Дьекереш против Манчестер Сити (2024)
- Килиан Мбаппе против Манчестер Сити (2025)
- Витинья против Тоттенхэм Хотспур (2025)
Как видим, одному Лионелю Месси удалось дважды совершить хет-трик против команд из Англии в ЛЧ.
Vitinha hat-trick 🎩#UCL pic.twitter.com/Gu00F6SRaT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2025
