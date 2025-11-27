Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Витинья стал 9-м игроком в ЛЧ, который оформил хет-трик против команды АПЛ
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 10:03 | Обновлено 27 ноября 2025, 10:05
Вспомним всех футболистов, кому покорилось такое достижение

Витинья стал 9-м игроком в ЛЧ, который оформил хет-трик против команды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Витинья пополнил список футболистов, отмечавшихся хет-триками в Лиге чемпионов против команд АПЛ.

Произошло это в матче 5-го тура этапа лиги, в котором ПСЖ победил Тоттенхэм Хотспур со счетом 5:3.

Витинья стал только 9-м игроком, кому покорилось данное достижение.

Игроки с хет-триками против английских команд в Лиге чемпионов

  • Роналдо против Манчестер Юнайтед (2003)
  • Тункай Шанли против Манчестер Юнайтед (2004)
  • Лионель Месси против Арсенала (2010) и Манчестер Сити (2016)
  • Серж Гнабри против Тоттенхэм Хотспур (2019)
  • Кристофер Нкунку против Манчестер Сити (2021)
  • Карим Бензема против Челси (2022)
  • Виктор Дьекереш против Манчестер Сити (2024)
  • Килиан Мбаппе против Манчестер Сити (2025)
  • Витинья против Тоттенхэм Хотспур (2025)

Как видим, одному Лионелю Месси удалось дважды совершить хет-трик против команд из Англии в ЛЧ.

Лига чемпионов ПСЖ - Тоттенхэм ПСЖ Тоттенхэм статистика Витинья (ПСЖ)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
