Ирландия станет 37 страной, против клубов которой Шахтер играл в еврокубках
В матче Лиги конференций горняки сыграют против Шемрок Роверс
В матче 4-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде сыграет против команды Шемрок Роверс из Ирландии.
Раньше горняки никогда не встречались в еврокубках против команд из этой страны.
Таким образом, Ирландия станет 37 страной, против клубов которой Шахтер играл в европейских соревнованиях.
Упомянем все страны и соперников донецкого клуба в еврокубках.
Соперники донецкого Шахтера в еврокубках по странам (37)
- Германия (11, включая ФРГ и ГДР): Динамо Б., Айнтрахт, Боруссия Д., Шальке 04, Штутгарт, Вердер, Бавария, Хоффенхайм, Вольфсбург, Боруссия М., РБ Лейпциг
- Италия (9): Ювентус, Виченца, Лацио, Милан, Интер, Рома, Наполи, Аталанта, Болонья
- Франция (9): Монако, Ренн, Лилль, Нанси, Марсель, Тулуза, ПСЖ, Лион, Брест
- Испания (7): Барселона, Сельта, Валенсия, Севилья, Реал Сосьедад, Атлетик, Реал
- Турция (6): Антальяспор, Сивасспор, Фенербахче, Башакшехир, Коньяспор, Бешикташ
- Англия (6): Арсенал, Тоттенхэм Хотспур, Фулхэм, Челси, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
- Швейцария (5): Серветт, Базель, Цюрих, Лугано, Янг Бойз
- Португалия (5): Порту, Боавишта, Бенфика, Спортинг, Брага
- Бельгия (5): Брюгге, Андерлехт, Гент, Генк, Антверпен
- россия (4): ротор, локомотив, цска, зенит
- Нидерланды (4): Рода, АЗ, Фейенорд, ПСВ
- Чехия (3): Славия, Спарта, Виктория
- Австрия (3): Аустрия, РБ Зальцбург, Рапид В.
- Румыния (3): Динамо Бх., Рапид Бх., Тимишоара
- Греция (3): ПАОК, Олимпиакос, Панатинаикос
- Венгрия (2): Гонвед, Дебрецен
- Дания (2): Нюкебинг, Норшелланн
- Беларусь (2): атака-аура, бате
- Шотландия (2): Селтик, Абердин
- Норвегия (1): Лиллестрем
- Северная Ирландия (1): Линфилд
- Мальта (1): Биркиркара
- Северная Македония (1): Силекс
- Эстония (1): Левадия
- Болгария (1): ЦСКА
- Армения (1): Пюник
- Польша (1): Легия
- Хорватия (1): Динамо З.
- Украина (1): Динамо К.
- Сербия (1): Партизан
- Кипр (1): АПОЭЛ
- Швеция (1): Мальме
- Израиль (1): Маккаби Т.-А.
- Финляндия (1): Ильвес
- Исландия (1): Брейдаблик
- Ирландия (1): Шемрок Роверс
