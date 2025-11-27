Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия станет 37 страной, против клубов которой Шахтер играл в еврокубках
Лига конференций
27 ноября 2025, 11:43 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:22
108
0

Ирландия станет 37 страной, против клубов которой Шахтер играл в еврокубках

В матче Лиги конференций горняки сыграют против Шемрок Роверс

Ирландия станет 37 страной, против клубов которой Шахтер играл в еврокубках
ФК Шахтер

В матче 4-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде сыграет против команды Шемрок Роверс из Ирландии.

Раньше горняки никогда не встречались в еврокубках против команд из этой страны.

Таким образом, Ирландия станет 37 страной, против клубов которой Шахтер играл в европейских соревнованиях.

Упомянем все страны и соперников донецкого клуба в еврокубках.

Соперники донецкого Шахтера в еврокубках по странам (37)

  • Германия (11, включая ФРГ и ГДР): Динамо Б., Айнтрахт, Боруссия Д., Шальке 04, Штутгарт, Вердер, Бавария, Хоффенхайм, Вольфсбург, Боруссия М., РБ Лейпциг
  • Италия (9): Ювентус, Виченца, Лацио, Милан, Интер, Рома, Наполи, Аталанта, Болонья
  • Франция (9): Монако, Ренн, Лилль, Нанси, Марсель, Тулуза, ПСЖ, Лион, Брест
  • Испания (7): Барселона, Сельта, Валенсия, Севилья, Реал Сосьедад, Атлетик, Реал
  • Турция (6): Антальяспор, Сивасспор, Фенербахче, Башакшехир, Коньяспор, Бешикташ
  • Англия (6): Арсенал, Тоттенхэм Хотспур, Фулхэм, Челси, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
  • Швейцария (5): Серветт, Базель, Цюрих, Лугано, Янг Бойз
  • Португалия (5): Порту, Боавишта, Бенфика, Спортинг, Брага
  • Бельгия (5): Брюгге, Андерлехт, Гент, Генк, Антверпен
  • россия (4): ротор, локомотив, цска, зенит
  • Нидерланды (4): Рода, АЗ, Фейенорд, ПСВ
  • Чехия (3): Славия, Спарта, Виктория
  • Австрия (3): Аустрия, РБ Зальцбург, Рапид В.
  • Румыния (3): Динамо Бх., Рапид Бх., Тимишоара
  • Греция (3): ПАОК, Олимпиакос, Панатинаикос
  • Венгрия (2): Гонвед, Дебрецен
  • Дания (2): Нюкебинг, Норшелланн
  • Беларусь (2): атака-аура, бате
  • Шотландия (2): Селтик, Абердин
  • Норвегия (1): Лиллестрем
  • Северная Ирландия (1): Линфилд
  • Мальта (1): Биркиркара
  • Северная Македония (1): Силекс
  • Эстония (1): Левадия
  • Болгария (1): ЦСКА
  • Армения (1): Пюник
  • Польша (1): Легия
  • Хорватия (1): Динамо З.
  • Украина (1): Динамо К.
  • Сербия (1): Партизан
  • Кипр (1): АПОЭЛ
  • Швеция (1): Мальме
  • Израиль (1): Маккаби Т.-А.
  • Финляндия (1): Ильвес
  • Исландия (1): Брейдаблик
  • Ирландия (1): Шемрок Роверс
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
