Ирландия станет 37 страной, против клубов которой Шахтер играл в еврокубках

В матче 4-го тура Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде сыграет против команды Шемрок Роверс из Ирландии.

Раньше горняки никогда не встречались в еврокубках против команд из этой страны.

Таким образом, Ирландия станет 37 страной, против клубов которой Шахтер играл в европейских соревнованиях.

Упомянем все страны и соперников донецкого клуба в еврокубках.

Соперники донецкого Шахтера в еврокубках по странам (37)