Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Тренер, вероятно, продолжит карьеру в Азербайджане
Известный украинский специалист Юрий Вернидуб, по информации азербайджанского журналиста Фуада Алакбарова, вскоре возглавит «Нефтчи» – девятикратного чемпиона Азербайджана.
По словам репортера, клуб уже договорился с тренером, а его приезд в Баку запланирован на 29 ноября.
Последним местом работы Вернидуба был «Кривбасс», который он покинул летом 2025 года.
Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча октября в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.
