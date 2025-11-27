ВИДЕО. Реакция Арне Слота на очередное разгромное поражение на Энфилде

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 12:23 |
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и нидерландский ПСВ. Гости сенсационно победили со счетом 4:1, несмотря на статус аутсайдера.

Несмотря на большое количество созданных моментов, «красные» отличились только один раз. Соперник выжал практически максимум из своих эпизодов. Марокканский нападающий «фермеров» Куаиб Дриуеш вышел на поле в середине 2-го тайма и оформил дубль.

Подопечные Арне Слота опустились на 13-ю позицию (9 очков) и в следующей встрече посетят Милан. Команда из Эйндховена поднялась на 15-ю строчку (8 баллов) и впереди домашняя встреча с «Атлетико».

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера Ливерпуля Арне Слота.

Арне Слот видео пресс-конференция Ливерпуль ПСВ Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
