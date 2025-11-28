Владислав ВАЩУК: «В Динамо есть лидеры, но не на поле, а...»

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук ответил, есть ли у киевлян игрок, который может перенять лидерские качества Андрея Ярмоленко.

– Есть ли кто-то в ближайшей перспективе, кто сможет заменить в Динамо капитана Андрея Ярмоленко?

– Будем смотреть, что будет дальше. Может, кто-то из игроков возьмется за голову и у киевлян появится лидер. Хочется, чтобы в Динамо были лидеры не только в блогерской индустрии, но и на поле».

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о бывшем защитнике клуба Владиславе Ващуке, который сейчас служит в НГУ.