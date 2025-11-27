ФОТО. Легенда футбола выступил в Гарварде. О чем рассказывал студентам?

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике продолжает укреплять свой статус футбольного предпринимателя.

Он дебютировал в Гарвардской школе бизнеса, проведя две сессии для студентов MBA, посвященные стремительному росту созданной им Kings League. Академический кейс, разработанный профессором Анитой Элберсе и Дэвидом Морено, анализирует, как проект Пике сумел переизобрести футбол для новой цифровой аудитории.

Пике подчеркнул, что цель лиги – «переосмыслить футбол для нового поколения», и признал, что появление кейса в Harvard Business School подтверждает значимость проделанной работы.

Исследование рассматривает уникальные механики турнира, участие команд, управляемых контент-криэйторами, и стратегию «digital-first», сделавшую Kings League спортивно-медийным феноменом.

Успех подтверждается и цифрами: первый полный финансовый год принес лиге €20,54 млн дохода и чистую прибыль в €355 915 – колоссальный скачок по сравнению с убытками на старте проекта.

С момента дебюта в Испании в 2023 году Kings League вышла за пределы Европы, запустив версии в Бразилии, Германии, Франции, Италии, регионе MENA и Мексике, а также женскую Queens League и международные турниры Kings World Cup Clubs и Nations.

Проект Пике уже не просто шоу – это бизнес-модель, которую теперь изучают в Гарварде как пример будущего спортивной индустрии.