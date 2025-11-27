ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Андрей Лунин получил хорошие отзывы о своей игре...
Голкипер «Реала» Андрей Лунин опубликовал пост в Instagram после матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», завершившегося победой мадридцев со счетом 4:3.
Украинец сыграл полный матч и, несмотря на три пропущенных гола, получил мощную поддержку фанатов.
Под фотографией болельщики оставили несколько благодарственных сообщений. Вот некоторые из них:
«Ты – идол! Вперед, Хала Мадрид!»; «Спасибо за все, что ты даешь этой команде! Хочу видеть тебя чаще», «Наш герой 15-го трофея», «Лунин, мы гордимся тобой!», «Лучший на поле, продолжай в том же духе!», «Мы верим в тебя!».
Фанаты уверены, что Лунин заслуживает больше игрового времени и продолжает доказывать, что способен бороться за статус основного голкипера.
