ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов

Голкипер «Реала» Андрей Лунин опубликовал пост в Instagram после матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», завершившегося победой мадридцев со счетом 4:3.

Украинец сыграл полный матч и, несмотря на три пропущенных гола, получил мощную поддержку фанатов.

Под фотографией болельщики оставили несколько благодарственных сообщений. Вот некоторые из них:

«Ты – идол! Вперед, Хала Мадрид!»; «Спасибо за все, что ты даешь этой команде! Хочу видеть тебя чаще», «Наш герой 15-го трофея», «Лунин, мы гордимся тобой!», «Лучший на поле, продолжай в том же духе!», «Мы верим в тебя!».

Фанаты уверены, что Лунин заслуживает больше игрового времени и продолжает доказывать, что способен бороться за статус основного голкипера.