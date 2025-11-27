Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 ноября 2025, 04:02 |
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов

27 ноября 2025, 04:02 |
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Instagram. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» Андрей Лунин опубликовал пост в Instagram после матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», завершившегося победой мадридцев со счетом 4:3.

Украинец сыграл полный матч и, несмотря на три пропущенных гола, получил мощную поддержку фанатов.

Под фотографией болельщики оставили несколько благодарственных сообщений. Вот некоторые из них:

«Ты – идол! Вперед, Хала Мадрид!»; «Спасибо за все, что ты даешь этой команде! Хочу видеть тебя чаще», «Наш герой 15-го трофея», «Лунин, мы гордимся тобой!», «Лучший на поле, продолжай в том же духе!», «Мы верим в тебя!».

Фанаты уверены, что Лунин заслуживает больше игрового времени и продолжает доказывать, что способен бороться за статус основного голкипера.

фото Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов сборная Украины по футболу lifestyle Ла Лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
