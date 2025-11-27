Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 02:05 |
148
0

«Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом

Украинский вратарь – о победе Бенфики

27 ноября 2025, 02:05 |
148
0
«Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (2:0).

«Я, конечно, рад. Мы хотим продолжить борьбу в турнире, и эти три очка очень важны для нас. Мы все еще живы в Лиге чемпионов, осталось три матча. Это будут сложные соперники, но мы должны работать и быть готовыми.

Я сделал великолепные сейвы? Возможно. Я стараюсь выложиться на полную для клуба и для команды. Все матчи важны для «Бенфики». Для нас нет другого результата, кроме победы, иначе наши болельщики будут сходить с ума и злиться. Мы хотим лучших результатов, хотим исправить свои ошибки и работать над тем, чтобы стать лучше», - сказал вратарь в интервью Sport TV.

Сообщалось, что в Португалии оценили игру Трубина и Судакова после победы в Лиге чемпионов.

По теме:
После победы Мбаппе заговорил о команде и Хаби Алонсо
Конкурент Забарного достиг важной отметки – 500 матчей за ПСЖ
Неожиданные кадры из матча: Алонсо и Винисиус в фокусе внимания
Бенфика Аякс Лига чемпионов Анатолий Трубин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Футбол | 26 ноября 2025, 19:59 15
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций

Без Ярмоленко, Бражко, Шапаренко и Биловара

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26 ноября 2025, 05:02 5
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции

Клуб не планирует усиления вратарской линии

ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?
Футбол | 27.11.2025, 03:14
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26.11.2025, 09:30
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем