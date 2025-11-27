«Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом
Украинский вратарь – о победе Бенфики
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (2:0).
«Я, конечно, рад. Мы хотим продолжить борьбу в турнире, и эти три очка очень важны для нас. Мы все еще живы в Лиге чемпионов, осталось три матча. Это будут сложные соперники, но мы должны работать и быть готовыми.
Я сделал великолепные сейвы? Возможно. Я стараюсь выложиться на полную для клуба и для команды. Все матчи важны для «Бенфики». Для нас нет другого результата, кроме победы, иначе наши болельщики будут сходить с ума и злиться. Мы хотим лучших результатов, хотим исправить свои ошибки и работать над тем, чтобы стать лучше», - сказал вратарь в интервью Sport TV.
Сообщалось, что в Португалии оценили игру Трубина и Судакова после победы в Лиге чемпионов.
