Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе повторил достижения Гомиса и Жира в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 01:47 |
51
0

Теперь у трех французских футболистов есть в своем активе покер в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий Реала Килиан Мбаппе совершил покер в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса в Греции.

Форвард «сливочных» стал лишь третьим французом в истории ЛЧ, который сделал покер.

Первым был Бафатемби Гомис в 2011 году, выступая за Лион (против Динамо Загреб).

Вторым был Оливье Жиру в 2020 году в составе Челси (против Севильи).

Теперь в активе Килиана Мбаппе 9 забитых мячей в сезоне 2025/26, что уже на 3 больше, чем у ближайшего преследователя (Виктор Осимхен из Галатасарая – 6).

По теме:
«Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом
АРТЕТА: «Мы показали футбол иного уровня в матче с Баварией»
Ливерпуль в 3-м матче подряд пропустил 3+ гола. Когда такое было?
Бафетимби Гомис Оливье Жиру Килиан Мбаппе Лига чемпионов покер статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
