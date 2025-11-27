Мбаппе повторил достижения Гомиса и Жира в Лиге чемпионов
Теперь у трех французских футболистов есть в своем активе покер в ЛЧ
Нападающий Реала Килиан Мбаппе совершил покер в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса в Греции.
Форвард «сливочных» стал лишь третьим французом в истории ЛЧ, который сделал покер.
Первым был Бафатемби Гомис в 2011 году, выступая за Лион (против Динамо Загреб).
Вторым был Оливье Жиру в 2020 году в составе Челси (против Севильи).
Теперь в активе Килиана Мбаппе 9 забитых мячей в сезоне 2025/26, что уже на 3 больше, чем у ближайшего преследователя (Виктор Осимхен из Галатасарая – 6).
Kylian Mbappé is the first Frenchman to score four goals in a Champions League game since Olivier Giroud for Chelsea against Sevilla in December 2020. 🇫🇷 https://t.co/vUTPpL6U51— Squawka (@Squawka) November 26, 2025
