Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?
Другие новости
01 декабря 2025, 06:02 |
735
0

Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?

Возглавляет рейтинг Килиан Мбаппе

01 декабря 2025, 06:02 |
735
0
Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Известный портал GiveMeSport опубликовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026 года.

Первую строчку рейтинга занял Килиан Мбаппе из «Реала», который сейчас возглавляет списки бомбардиров и Лиги чемпионов, и Ла Лиги.

На второй позиции оказался Гарри Кейн — главный снайпер нынешнего сезона Бундеслиги. Ламин Ямаль опустился на четвертое место.

Третьим в списке стал Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», самый результативный игрок английской Премьер-лиги. Пятое место занимает полузащитник «Барселоны» Педри.

Обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле оказался только на 13-м месте. Выше него расположились Лионель Месси (7-я позиция) и Криштиану Роналду (9-я строчка).

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026

По теме:
Еще один пенальти для Реала – мадридцы повторили клубный рекорд
МЮЛЛЕР – о матче с Месси: «Именно о таком финале я мечтал!»
ФОТО. Лионель Месси обновил сразу два мировых рекорда
рейтинг Золотой мяч Усман Дембеле Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Ламин Ямаль Педри Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30 ноября 2025, 11:26 0
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии

Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
Футбол | 30 ноября 2025, 23:44 4
Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины

Николай Шапаренко вернулся на поле

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30.11.2025, 07:49
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник
Футбол | 01.12.2025, 06:05
Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник
Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Баскетбол | 30.11.2025, 20:51
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем