Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?
Возглавляет рейтинг Килиан Мбаппе
Известный портал GiveMeSport опубликовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026 года.
Первую строчку рейтинга занял Килиан Мбаппе из «Реала», который сейчас возглавляет списки бомбардиров и Лиги чемпионов, и Ла Лиги.
На второй позиции оказался Гарри Кейн — главный снайпер нынешнего сезона Бундеслиги. Ламин Ямаль опустился на четвертое место.
Третьим в списке стал Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», самый результативный игрок английской Премьер-лиги. Пятое место занимает полузащитник «Барселоны» Педри.
Обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле оказался только на 13-м месте. Выше него расположились Лионель Месси (7-я позиция) и Криштиану Роналду (9-я строчка).
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026
