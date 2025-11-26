В битве за выживание с Рухом у Александрии будут кадровые потери

Как стало известно Sport.ua, в поединке 14 тура УПЛ с соседом по таблице – «Рухом» футболисты «Александрии» будут выступать не в оптимальном составе.

По имеющейся информации, больше не будет защищать цвета «горожан» француз Тео Ндика. В первой части сезона из-за повреждения уже не сыграет португалец Кампос. Восстанавливаются после травм бразилец Да Сильва Жонатан, Денис Шостак, Андрей Кулаков, которые занимаются по индивидуальной программе, а Николай Огарков – простудился.

Зато сегодня вернулся в строй и уже тренировался в общей группе ивуариец Жоселен Беиратче, который сможет принять участие в битве за выживание с «Рухом», где на кону будет шесть очков.

Сейчас в активе «горожан» десять очков и они на 14 месте в чемпионате.