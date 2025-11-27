Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Шовковский признался, что у Динамо возникли серьезные проблемы

У киевлян полный лазарет перед матчем с «Омонией»

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем Лиги конференций против «Омонии».

– Расскажите, в каком состоянии команда, кто не сможет принять участие в матче?

– К уже находящимся в лазарете Ярмоленко, Шапаренко и Биловару добавился Бражко после игры с «Колосом». Было проведено обследование, которое показало, что у него перелом ребра. Поэтому в ближайшее время мы на него тоже не сможем рассчитывать.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

