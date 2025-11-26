Есть ли среди них Довбик? Два игрока Ромы восстановились после травм
Дибала и Бейли могут сыграть в Лиге Европы
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что Пауло Дибала и Леон Бейли готовы вернуться на поле в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы против «Мидтьюлланда»:
«Они выздоровели, вторую тренировку с командой уже провели. Будут в распоряжении, если все будет хорошо, а время на поле – это относительно, главное, чтобы они были в порядке».
Матч между «Ромой» и «Мидтьюлландом» состоится в четверг, 27 ноября, в 19:45, на римском «Стадио Олимпико».
После четырех туров «Рома» занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги Европы, имея 6 очков.
