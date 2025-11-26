Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть ли среди них Довбик? Два игрока Ромы восстановились после травм
Лига Европы
26 ноября 2025, 17:58 | Обновлено 26 ноября 2025, 17:59
297
1

Есть ли среди них Довбик? Два игрока Ромы восстановились после травм

Дибала и Бейли могут сыграть в Лиге Европы

26 ноября 2025, 17:58 | Обновлено 26 ноября 2025, 17:59
297
1 Comments
Есть ли среди них Довбик? Два игрока Ромы восстановились после травм
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что Пауло Дибала и Леон Бейли готовы вернуться на поле в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы против «Мидтьюлланда»:

«Они выздоровели, вторую тренировку с командой уже провели. Будут в распоряжении, если все будет хорошо, а время на поле – это относительно, главное, чтобы они были в порядке».

Матч между «Ромой» и «Мидтьюлландом» состоится в четверг, 27 ноября, в 19:45, на римском «Стадио Олимпико».

После четырех туров «Рома» занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги Европы, имея 6 очков.

По теме:
Форвард сборной Украины может перебраться в Милан или Сандерленд
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Рома впервые с сезона 2015/16 единолично возглавила Серию А
Пауло Дибала Леон Бэйли Лига Европы Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Мидтьюлланд
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 26 ноября 2025, 16:57 0
Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26

С 25 по 26 ноября состоятся поединки пятого тура главного еврокубка

ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25 ноября 2025, 18:36 18
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду

Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира

Судаков отреагировал на победу Бенфики над Аяксом в Лиге чемпионов
Футбол | 26.11.2025, 10:29
Судаков отреагировал на победу Бенфики над Аяксом в Лиге чемпионов
Судаков отреагировал на победу Бенфики над Аяксом в Лиге чемпионов
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26.11.2025, 10:14
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26.11.2025, 09:30
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Дібала! Добре!
Ответить
0
Популярные новости
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
25.11.2025, 16:36 1
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 3
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем