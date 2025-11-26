Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Омония потеряла важного футболиста перед матчем с Динамо в ЛК
Лига конференций
Омония потеряла важного футболиста перед матчем с Динамо в ЛК

Опытный защитник Сену Кулибали не успел набрать оптимальную форму после травмы

Омония потеряла важного футболиста перед матчем с Динамо в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Сену Кулибали

Защитник кипрской «Омонии» Сену Кулибали не успел полностью восстановиться после травмы, поэтому не сможет сыграть в матче Лиги конференций против киевского «Динамо», который состоится 27 ноября.

О состоянии опытного 31-летнего футболиста рассказал главный тренер Хеннинг Берг:

«Кулибали не был готов на 100% в игре с «Аполлоном», и не сможет выйти на поле против «Динамо». Поэтому ожидаем его возвращение на следующей недели», – сообщил норвежский специалист.

Защитник регулярно выходил в стартовом составе и неоднократно помогла кипрской команде добывать положительный результат. Сену провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Кулибали травмировался 23 октября и с тех пор пропустил пять игр. В последнем поединке Кулибали находился на скамейке запасных, однако из-за неоптимальной форме на поле так и не появился.

Минимальная победа Динамо U-19. Итоги дня Юношеской лиги УЕФА, таблица
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Легенда Динамо Ващук спрогнозировал точный счет матча Омония – Динамо
