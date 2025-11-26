Омония потеряла важного футболиста перед матчем с Динамо в ЛК

Защитник кипрской «Омонии» Сену Кулибали не успел полностью восстановиться после травмы, поэтому не сможет сыграть в матче Лиги конференций против киевского «Динамо», который состоится 27 ноября.

О состоянии опытного 31-летнего футболиста рассказал главный тренер Хеннинг Берг:

«Кулибали не был готов на 100% в игре с «Аполлоном», и не сможет выйти на поле против «Динамо». Поэтому ожидаем его возвращение на следующей недели», – сообщил норвежский специалист.

Защитник регулярно выходил в стартовом составе и неоднократно помогла кипрской команде добывать положительный результат. Сену провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Кулибали травмировался 23 октября и с тех пор пропустил пять игр. В последнем поединке Кулибали находился на скамейке запасных, однако из-за неоптимальной форме на поле так и не появился.