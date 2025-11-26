В шаге от пропасти: что нужно сделать Слоту, чтобы спасти Ливерпуль

Прошло только 12 туров английской Премьер-лиги, но уже можно сказать, что «Ливерпуль» проводит провальный сезон. Ни о какой защите титула речь не идет, учитывая 12-е место в турнирной таблице и отставание в 11 очков от лидирующего «Арсенала». Кроме того, впервые с 1963 года «красные» проиграли 2 матча подряд с разницей в 3 гола.

Это наглядно демонстрирует масштаб текущего упадка действующих чемпионов. Неудивительно, что главный тренер мерсисайдцев Арне Слот подвергается большому давлению. Далее попытаемся разобраться, какие проблемы должен решить специалист, чтобы ослабить это давление и доказать, что клуб не впустую потратил 450 млн фунтов прошлым летом.

Добиться эффективности от Исака и Вирца

Исак стал самым дорогим трансфером в истории АПЛ, перейдя из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов после продолжительной борьбы, включавшей в себя попытки переманить нападающего с действующим контрактом. До того «красные» заплатили «Байеру» 116 млн фунтов за Флориана Вирца, который до сих пор не отметился ни одним результативным действием в Премьер-лиге.

Немец, который испытывает трудности с физической нагрузкой в ​​АПЛ, пока не выглядит подходящим ни для позиции под форвардом, ни для флангового нападающего. Если для такого дорогого игрока все еще нет подходящей позиции на поле – это проблема, поскольку Исак и Вирц остаются футболистами высокого класса. Задача Слота заключается в том, чтобы они показывали это в «Ливерпуле», с чем специалист пока не справляется.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак и Флориан Вирц

Швед перешел к мерсисайдцам неподготовленным после ухода из «Ньюкасла», к тому же травма затормозила его адаптацию, но даже с учетом этих факторов он выглядит пугающе плохо. Уго Экитике пока является одним из немногих успешных летних трансферов «красных». Он возглавляет список лучших бомбардиров команды с 6 голами, пока Исак продолжает страдать. Пока мало намеков на то, что они могут играть вместе, поскольку для обоих лучшая позиция – перед воротами соперника. При общей стоимости почти 200 млн фунтов, похоже, что одному из них придется довольствоваться местом на скамейке запасных.

Научиться жить без Салаха

Недавно Уэйн Руни заявил, что место Мохамеда Салаха в команде находится под угрозой. Его критиковали за недостаточную игру в обороне, особенно в проигранных матчах против «Челси», «Брентфорда» и «Манчестер Сити». Однако египтянин был одним из немногих активных футболистов «Ливерпуля» в игре против «Ноттингем Форест» – единственным игроком, представлявшим серьезную угрозу, хотя в целом он, конечно, сдал позиции.

Очевидно, что Салах переживает спад, но все равно выходит в стартовом составе в каждом из 12-ти матчей и проводит на поле по 90 минут. В этом сезоне Слот оставлял Мохамеда на скамейке запасных только в играх Лиги чемпионов против «Галатасарая» и «Айнтрахта», в которых «Ливерпуль» проиграл в Турции и одержал победу в Германии.

Вера тренера в звездного, но возрастного вингера по-прежнему очень велика, и это не всегда оправдано. Нельзя так зависеть от одного игрока. «Красным» нужно искать новые пути развития атаки. Возможно, какое-то решение они найдут зимой, когда египтянин отправится в сборную на Кубок африканских наций.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вернуться к основам

В первом сезоне Слота «Ливерпуль» демонстрировал уверенную игру. Изменения в системе, такие как использование Райана Гравенберха на позиции «шестерки» после провала сделки по Мартину Субименди, и более жесткая структура, установленная еще Юргеном Клоппом, работали идеально. В нынешней кампании все выглядит иначе.

«Красные» одержали лучшие победы в сезоне в матчах против «Астон Виллы» и «Реала», благодаря Гравенберху и Алексису Макаллистеру, игравшим в полузащите, наряду с Домиником Собослаи. Это было возвращение к чемпионским основам. Выход Вирца на продвинутую позицию в полузащите делает мерсисайдцев несбалансированными и уязвимыми, чему также способствуют проблемы немца с адаптацией.

Слот вынужден периодически ставить Собослаи на позицию правого защитника, потому что фланги у «Ливерпуля» работают очень слабо, но венгра не хватает именно в средней линии, где и он сам чувствует себя более уверенно. Когда тройка полузащитников играет вместе, «красные» тоже играют лучше, но Доминик вынужден опускаться ниже из-за ухода Трента Александра-Арнольда, а также новых травм Конора Брэдли и Джереми Фримпонга. Очевидно, что Собослаи лучше вернуться туда, где он наиболее эффективен, но тогда команда потеряет качество на правом фланге – это, кстати, одна из причин спада Салаха, которому не от кого получать мяч.

Возвращаться на трансферный рынок

«Ливерпуль» подписал многих футболистов летом, но не осуществил один из самых важных трансферов, когда сорвалась сделка по Марку Гехи. Защитник «Кристал Пэлас» мог бы стать очень полезным игроком для «красных», добавив качества в обороне и немного взбодрив Ибраима Конате, который совсем расслабился из-за отсутствия конкуренции. В том числе из-за плохой формы француза защита мерсисайдцев пребывает в плачевном состоянии.

«Ливерпуль» пропустил 20 голов в 12 матчах Премьер-лиги, в то время как за аналогичный период прошлого сезона пропустил 8 мячей. Кроме того, в нынешней кампании «красные» пропустили 9 голов в чемпионате со стандартов (не считая пенальти) — столько же, сколько за весь прошлый сезон. Поэтому Гехи должен быть главным приоритетом мерсисайдцев на трансферном рынке.

Летом он был готов перейти, но сейчас проблема в том, что появляются другие претенденты, или сам игрок может подождать до окончания сезона, чтобы определиться со своим будущим. За Марком выстраивается очередь, в которой стоят мадридский «Реал», «Барселона» и «Бавария» – и все они пребывают в гораздо лучшей позиции, чем «Ливерпуль». Слоту придется очень постараться, чтобы снова привлечь защитника на свою сторону, но правильная коммуникация – тоже часть тренерской работы.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам BBC Sport