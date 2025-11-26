7 футболистов, которые провели больше всего матчей на поле с Фернандиньо
Поговорим о лучших игровых партнерах экс-звезды «Шахтера», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии
Несколько дней назад стало известно о решении 40-летнего опорного полузащитника Фернандиньо завершить профессиональную карьеру игрока. За двадцать с лишним лет активных выступлений в футболе хавбек успел поиграть всего за три команды – в Бразилии за родной «Атлетико Паранаэнсе», в Украине за «Шахтер» и в Англии за «Манчестер Сити». Везде у Фернандиньо удалось оставить по себе самые приятные воспоминания, по причине чего фанаты указанных трех команд точно будут еще долгое время помнить выступления этого чрезвычайно работоспособного и по-футбольному крайне интеллектуального игрока.
В начале нынешнего года Фернандиньо ушел из «Атлетико Паранаэнсе», который по итогам сезона-2024 вылетел в бразильскую Серию Б. Однако новую команду за почти год найти у хавбека то ли не получилось, то ли он и сам не слишком-то этого желал. Поэтому нынешнее решение повесить бутсы на гвоздь выглядит логичным и очевидным.
Больше всего официальных матчей Фернандиньо в своей карьере провел в футболке «Манчестер Сити» – 383 (26 голов, 32 ассиста). За «Шахтер» бразилец отыграл в 284 поединках (53 гола, 57 ассистов), а за «Атлетико Паранаэнсе» принял участие в 198 матчах (29 голов, 20 ассистов).
Но прямо сейчас давайте поговорим о партнерах, с которыми Фернандиньо бок о бок на футбольном поле провел наибольшее количество матчей. В этом списке найдется место для многих громких фамилий…
7. Виллиан – 199 совместных матчей
Забитые мячи: 9
Среднее количество набранных очков за матч: 2,23
С Виллианом Фернандиньо играл за две команды. Впервые они стали партнерами в «Шахтере», где опорный полузащитник выступал с 2005-го, а техничный и быстрый вингер пришел в 2007-м. А в ноябре 2011-го Фернандиньо и Виллиан одновременно оказались на поле уже и в составе национальной сборной Бразилии, где были партнерами на протяжении следующих восьми лет, хотя еще в начале 2013-го их тандем в «Шахтере» развалился по причине отъезда из Донецка Виллиана.
Всего одновременное пребывание Виллиана и Фернандиньо на поле подарило их командам 9 забитых мячей: пятью с передач вингера отличился опорник, а четыре в свой актив записал Виллиан, умело воспользовавшись пасами Фернандиньо. Также статистики подсчитали, что в матчах, в которых Виллиан и Фернандиньо выходили на поле в составе одной команды та в среднем набирала по 2,23 очка, что весьма и весьма неплохо.
После 2013-го, когда сперва Виллиан, а затем и Фернандиньо покинули «Шахтер», бразильцы продолжали регулярно пересекаться не только в расположении национальной команды, но и в английской Премьер-лиге. Что правда, уже исключительно как соперники. Опорник, как мы уже отмечали, длительное время выступал за «Манчестер Сити», а вот вингер успел поиграть за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм».
6. Кевин Де Брюйне – 211 совместных матчей
Забитые мячи: 5
Среднее количество набранных очков за матч: 2,23
С легендарным бельгийцем Кевином Де Брюйне Фернандиньо вместе провел семь лет в «Манчестер Сити». Европеец перебрался в стан «горожан» в 2015-м, когда южноамериканец уже провел два полноценных сезона в команде, а вот летом 2022-го Фернандиньо принял решение покинуть Туманный Альбион и вернуться обратно на родину.
Дуэт в центре поля из Фернандиньо и Кевина Де Брюйне делал «Манчестер Сити» чрезвычайно сильной и опасной для любого соперника командой. Бразилец буквально выгрызал мячи в опорной зоне, выступая надежным тылом для креативного бельгийца, который, во многом за счет этого, мог демонстрировать свои наилучшие качества непосредственно в атаке. В этой связи даже несколько странно выглядит голевая статистика этой парочки – всего 5 забитых мячей (2 с передач Де Брюйне забил Фернандиньо, а 3 – наоборот).
Любопытно, среднее количество набранных за матч очков, когда на поле выходили Фернандиньо и Де Брюйне, у «Манчестер Сити» довольно высокое – 2,23, что еще раз подчеркивает значимость как бразильца, так и бельгийца для той версии команды Гвардиолы…
5. Жадсон – 221 совместный матч
Забитые мячи: 13
Среднее количество набранных очков за матч: 2,05
Жадсон – это единственный в топ-7 футболист, который поиграл с Фернандиньо за две клубные команды. В молодые годы они оба пересеклись в «Атлетико Паранаэнсе», являющийся для них родной командой, а затем там синхронно привлекли внимание скаутов «горняков», вскоре перебравшись в Украину. Что правда, Жадсон сделал это на полгода раньше своего партнера – в январе, в то время как Фернандиньо прибыл летом 2005-го.
За «Атлетико Паранаэнсе» Жадсон и Фернандиньо провели 39 поединков, в которых одновременно появлялись на поле. Большую же часть совместных игр в карьере бразильцы провели в рядах «Шахтера», где очень полюбились болельщикам, показывая себя максимально достойно и лояльно по отношению к команде и ее поклонникам как на поле, так и за его пределами.
Первым Донецк покинул Жадсон, уехавший из Украины в начале 2012-го. Тогда хавбек попросился вернуться на родину в связи с семейными обстоятельствами и даже расплакался на прощальной пресс-конференции. Фернандиньо пробыл в стане «горняков» еще полтора года, а затем также уехал, но в клуб высшего уровня – «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.
Интересно, что отличное взаимопонимание, существовавшее между Жадсоном и Фернандиньо, подчеркивает даже статистика. Их связка привела к 13 забитым мячам, из которых авторами 9 с передач партнера стал Фернандиньо. Удивительно лишь то, что в сборной Бразилии одновременно на поле эти две легенды современной истории «Шахтера» так и не встретились. Возможно, потому, что на счету Жадсона оказалось не так и много матчей за «селесао» – лишь 8…
4. Давид Сильва – 223 совместных матча
Забитые мячи: 2
Среднее количество набранных очков за матч: 2,14
С испанцем Давидом Сильвой Фернандиньо пересекался лишь в одной команде – «Манчестер Сити». Причем европеец уже провел в стане «горожан» три сезона, прежде чем там оказался бразилец. А покинул Туманный Альбион Сильва в 2020-м, вследствие чего в партнерстве с Фернандиньо он отыграл полных семь сезонов.
Удивительно, но игровые партнерские связи с Давидом Сильвой статистически у Фернандиньо сложились одни из наиболее скромным. Казалось бы, два футболиста такого калибра, оба – с невероятным игровым интеллектом, опытом и потрясающими навыками, но… В 223 официальных матчах «Манчестер Сити» это принесло лишь 2 забитых мяча, причем оба раза забивал именно бразилец с пасов испанца. А вот Давид голевых передач от Ферны так и не дождался. Любопытный факт, не правда ли?..
3. Серхио Агуэро – 237 совместных матчей
Забитые мячи: 14
Среднее количество набранных очков за матч: 2,08
Зато с аргентинским центрфорвардом Серхио Агуэро у Фернандиньо сложилась чрезвычайно плодотворная игровая связка в «Манчестер Сити», если опираться на число забитых мячей – 14. Больше среди партнеров Ферны, регулярно выходивших с ним на поле, может похвастаться только Луис Адриано – 15, хотя вместе с ним опорник провел почти на сотню матчей меньше (147), чем с Агуэро.
Нетрудно догадаться, что чаще забивал именно Агуэро – 12 голов с передач Фернандиньо, в то время как бразилец с пасов аргентинца отправил в ворота соперников «Манчестер Сити» только два мяча… Впрочем, за восемь лет одновременного пребывания в стане «горожан» (всего за «Сити» Серхио отыграл десять лет, в то время как Фернандиньо – девять) истинными легендами для современной истории клуба успели стать оба, причем абсолютно заслуженно.
А мяч Фернандиньо с передачи Агуэро в поединке против «Ливерпуля», состоявшемся 28 февраля 2016 года, помог «Манчестер Сити» взять трофей – Кубок лиги. Что правда, основное и дополнительное время тогда принесли ничью (1:1), и командам пришлось выявлять сильнейшего в серии пенальти, где Фернандиньо сразу не забил, поставив свою команду в сложное положение, но точные удары Наваса, Агуэро и Туре все-таки склонили чашу весов на сторону «Сити».
2. Дарио Срна – 239 совместных матчей
Забитые мячи: 8
Среднее количество набранных очков за матч: 2,19
Срна пришел в «Шахтер» за два года до того, как в стане «горняков» оказался Фернандиньо. Однако оба эти игрока стали важнейшими, если не ключевыми исполнителями в команде Луческу. Хорват стал капитаном и лидером коллектива, в то время как Фернандиньо получил пост вице-капитана, а также являлся неформальным предводителем многочисленной «бразильской колонии», существовавшей на тот момент в донецком клубе.
Неудивительно, что Фернандиньо провел большое количество матчей плечом к плечу со Срной – 239. Кроме того, бразилец забил с передач хорвата 6 мячей, а сам ассистировал Дарио дважды. Это были две фигуры, олицетворявшие на тот момент «Шахтер», и вовсе неудивительно, что и бразилец, и хорват провели на поле все 120 минут финального матча за Кубок УЕФА-2008/09, когда «горняки» в крайне непростой борьбе все-таки сумели сломить сопротивление «Вердера» (2:1).
После отъезда Фернандиньо Дарио Срна еще пять лет оставался в «Шахтере», а затем вокруг него вспыхнул допинговый скандал, и хорват уехал завершать карьеру в Италию, отыграв сезон за «Кальяри». Ныне Дарио является спортивным директором «Шахтера», отвечая за множество стратегических решений, в том числе и за назначение главного тренера. И кто знает, возможно, в будущем хорват позовет Фернандиньо обратно в «Шахтер», но уже в статусе коуча, скаута или функционера…
1. Рахим Стерлинг – 242 совместных матча
Забитые мячи: 3
Среднее количество набранных очков за матч: 2,17
Достаточно неожиданно, но футболистом, который чаще остальных появлялся на футбольном поле в одной команде с Фернандиньо является фланговый нападающий Рахим Стерлинг.
С англичанином Ферна пересекался исключительно в «Манчестер Сити», куда Стерлинг пришел спустя два года после бразильца, а ушел с ним в одно и то же трансферное окно – летом 2022-го. За семь лет, которые Стерлинг и Фернандиньо одновременно провели в стане «горожан», оба являлись безоговорочно ключевыми исполнителями сперва у Мануэля Пеллегрини, а после и у Жузепа Гвардиолы. Очевидно, что оба эти игрока были и чрезвычайно полезны команде, однако друг другу они ассистировали совсем нечасто – статистики насчитали всего 3 мяча, которые «Сити» отправил в ворота соперников благодаря связке Стерлинг – Фернандиньо (бразилец забил однажды с передачи англичанина, а еще дважды ассистировал тому).
P.S. Возможно, куда более красивой была бы история, когда на вершине этого своеобразного рейтинга наиболее стабильных игровых партнеров Фернандиньо оказался б именно Дарио Срна, а не Рахим Стерлинг, однако футбол тем и прекрасен, что не подбирает специальных дат, чисел и прочего, являясь максимально органичным. И, пожалуй, немногие из вас, открывая этот материал, могли бы предположить, что на вершине окажется именно тот, кто там есть. Но ведь тем интереснее!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинского форварда претендует туринский Ювентус
Украинец владеет тремя из четырех основных титулов
Я бы хотел,чтобы на вершине был Агуэро