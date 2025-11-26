7 футболистов, которые провели больше всего матчей на поле с Фернандиньо

Несколько дней назад стало известно о решении 40-летнего опорного полузащитника Фернандиньо завершить профессиональную карьеру игрока. За двадцать с лишним лет активных выступлений в футболе хавбек успел поиграть всего за три команды – в Бразилии за родной «Атлетико Паранаэнсе», в Украине за «Шахтер» и в Англии за «Манчестер Сити». Везде у Фернандиньо удалось оставить по себе самые приятные воспоминания, по причине чего фанаты указанных трех команд точно будут еще долгое время помнить выступления этого чрезвычайно работоспособного и по-футбольному крайне интеллектуального игрока.

В начале нынешнего года Фернандиньо ушел из «Атлетико Паранаэнсе», который по итогам сезона-2024 вылетел в бразильскую Серию Б. Однако новую команду за почти год найти у хавбека то ли не получилось, то ли он и сам не слишком-то этого желал. Поэтому нынешнее решение повесить бутсы на гвоздь выглядит логичным и очевидным.

Больше всего официальных матчей Фернандиньо в своей карьере провел в футболке «Манчестер Сити» – 383 (26 голов, 32 ассиста). За «Шахтер» бразилец отыграл в 284 поединках (53 гола, 57 ассистов), а за «Атлетико Паранаэнсе» принял участие в 198 матчах (29 голов, 20 ассистов).

Но прямо сейчас давайте поговорим о партнерах, с которыми Фернандиньо бок о бок на футбольном поле провел наибольшее количество матчей. В этом списке найдется место для многих громких фамилий…

7. Виллиан – 199 совместных матчей

Забитые мячи: 9

Среднее количество набранных очков за матч: 2,23

С Виллианом Фернандиньо играл за две команды. Впервые они стали партнерами в «Шахтере», где опорный полузащитник выступал с 2005-го, а техничный и быстрый вингер пришел в 2007-м. А в ноябре 2011-го Фернандиньо и Виллиан одновременно оказались на поле уже и в составе национальной сборной Бразилии, где были партнерами на протяжении следующих восьми лет, хотя еще в начале 2013-го их тандем в «Шахтере» развалился по причине отъезда из Донецка Виллиана.

Всего одновременное пребывание Виллиана и Фернандиньо на поле подарило их командам 9 забитых мячей: пятью с передач вингера отличился опорник, а четыре в свой актив записал Виллиан, умело воспользовавшись пасами Фернандиньо. Также статистики подсчитали, что в матчах, в которых Виллиан и Фернандиньо выходили на поле в составе одной команды та в среднем набирала по 2,23 очка, что весьма и весьма неплохо.

После 2013-го, когда сперва Виллиан, а затем и Фернандиньо покинули «Шахтер», бразильцы продолжали регулярно пересекаться не только в расположении национальной команды, но и в английской Премьер-лиге. Что правда, уже исключительно как соперники. Опорник, как мы уже отмечали, длительное время выступал за «Манчестер Сити», а вот вингер успел поиграть за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм».

6. Кевин Де Брюйне – 211 совместных матчей

Забитые мячи: 5

Среднее количество набранных очков за матч: 2,23

С легендарным бельгийцем Кевином Де Брюйне Фернандиньо вместе провел семь лет в «Манчестер Сити». Европеец перебрался в стан «горожан» в 2015-м, когда южноамериканец уже провел два полноценных сезона в команде, а вот летом 2022-го Фернандиньо принял решение покинуть Туманный Альбион и вернуться обратно на родину.

Дуэт в центре поля из Фернандиньо и Кевина Де Брюйне делал «Манчестер Сити» чрезвычайно сильной и опасной для любого соперника командой. Бразилец буквально выгрызал мячи в опорной зоне, выступая надежным тылом для креативного бельгийца, который, во многом за счет этого, мог демонстрировать свои наилучшие качества непосредственно в атаке. В этой связи даже несколько странно выглядит голевая статистика этой парочки – всего 5 забитых мячей (2 с передач Де Брюйне забил Фернандиньо, а 3 – наоборот).

Любопытно, среднее количество набранных за матч очков, когда на поле выходили Фернандиньо и Де Брюйне, у «Манчестер Сити» довольно высокое – 2,23, что еще раз подчеркивает значимость как бразильца, так и бельгийца для той версии команды Гвардиолы…

5. Жадсон – 221 совместный матч

Забитые мячи: 13

Среднее количество набранных очков за матч: 2,05

Жадсон – это единственный в топ-7 футболист, который поиграл с Фернандиньо за две клубные команды. В молодые годы они оба пересеклись в «Атлетико Паранаэнсе», являющийся для них родной командой, а затем там синхронно привлекли внимание скаутов «горняков», вскоре перебравшись в Украину. Что правда, Жадсон сделал это на полгода раньше своего партнера – в январе, в то время как Фернандиньо прибыл летом 2005-го.

За «Атлетико Паранаэнсе» Жадсон и Фернандиньо провели 39 поединков, в которых одновременно появлялись на поле. Большую же часть совместных игр в карьере бразильцы провели в рядах «Шахтера», где очень полюбились болельщикам, показывая себя максимально достойно и лояльно по отношению к команде и ее поклонникам как на поле, так и за его пределами.

Первым Донецк покинул Жадсон, уехавший из Украины в начале 2012-го. Тогда хавбек попросился вернуться на родину в связи с семейными обстоятельствами и даже расплакался на прощальной пресс-конференции. Фернандиньо пробыл в стане «горняков» еще полтора года, а затем также уехал, но в клуб высшего уровня – «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.

Интересно, что отличное взаимопонимание, существовавшее между Жадсоном и Фернандиньо, подчеркивает даже статистика. Их связка привела к 13 забитым мячам, из которых авторами 9 с передач партнера стал Фернандиньо. Удивительно лишь то, что в сборной Бразилии одновременно на поле эти две легенды современной истории «Шахтера» так и не встретились. Возможно, потому, что на счету Жадсона оказалось не так и много матчей за «селесао» – лишь 8…

4. Давид Сильва – 223 совместных матча

Забитые мячи: 2

Среднее количество набранных очков за матч: 2,14

С испанцем Давидом Сильвой Фернандиньо пересекался лишь в одной команде – «Манчестер Сити». Причем европеец уже провел в стане «горожан» три сезона, прежде чем там оказался бразилец. А покинул Туманный Альбион Сильва в 2020-м, вследствие чего в партнерстве с Фернандиньо он отыграл полных семь сезонов.

Удивительно, но игровые партнерские связи с Давидом Сильвой статистически у Фернандиньо сложились одни из наиболее скромным. Казалось бы, два футболиста такого калибра, оба – с невероятным игровым интеллектом, опытом и потрясающими навыками, но… В 223 официальных матчах «Манчестер Сити» это принесло лишь 2 забитых мяча, причем оба раза забивал именно бразилец с пасов испанца. А вот Давид голевых передач от Ферны так и не дождался. Любопытный факт, не правда ли?..

3. Серхио Агуэро – 237 совместных матчей

Забитые мячи: 14

Среднее количество набранных очков за матч: 2,08

Зато с аргентинским центрфорвардом Серхио Агуэро у Фернандиньо сложилась чрезвычайно плодотворная игровая связка в «Манчестер Сити», если опираться на число забитых мячей – 14. Больше среди партнеров Ферны, регулярно выходивших с ним на поле, может похвастаться только Луис Адриано – 15, хотя вместе с ним опорник провел почти на сотню матчей меньше (147), чем с Агуэро.

Нетрудно догадаться, что чаще забивал именно Агуэро – 12 голов с передач Фернандиньо, в то время как бразилец с пасов аргентинца отправил в ворота соперников «Манчестер Сити» только два мяча… Впрочем, за восемь лет одновременного пребывания в стане «горожан» (всего за «Сити» Серхио отыграл десять лет, в то время как Фернандиньо – девять) истинными легендами для современной истории клуба успели стать оба, причем абсолютно заслуженно.

А мяч Фернандиньо с передачи Агуэро в поединке против «Ливерпуля», состоявшемся 28 февраля 2016 года, помог «Манчестер Сити» взять трофей – Кубок лиги. Что правда, основное и дополнительное время тогда принесли ничью (1:1), и командам пришлось выявлять сильнейшего в серии пенальти, где Фернандиньо сразу не забил, поставив свою команду в сложное положение, но точные удары Наваса, Агуэро и Туре все-таки склонили чашу весов на сторону «Сити».

2. Дарио Срна – 239 совместных матчей

Забитые мячи: 8

Среднее количество набранных очков за матч: 2,19

Срна пришел в «Шахтер» за два года до того, как в стане «горняков» оказался Фернандиньо. Однако оба эти игрока стали важнейшими, если не ключевыми исполнителями в команде Луческу. Хорват стал капитаном и лидером коллектива, в то время как Фернандиньо получил пост вице-капитана, а также являлся неформальным предводителем многочисленной «бразильской колонии», существовавшей на тот момент в донецком клубе.

Неудивительно, что Фернандиньо провел большое количество матчей плечом к плечу со Срной – 239. Кроме того, бразилец забил с передач хорвата 6 мячей, а сам ассистировал Дарио дважды. Это были две фигуры, олицетворявшие на тот момент «Шахтер», и вовсе неудивительно, что и бразилец, и хорват провели на поле все 120 минут финального матча за Кубок УЕФА-2008/09, когда «горняки» в крайне непростой борьбе все-таки сумели сломить сопротивление «Вердера» (2:1).

После отъезда Фернандиньо Дарио Срна еще пять лет оставался в «Шахтере», а затем вокруг него вспыхнул допинговый скандал, и хорват уехал завершать карьеру в Италию, отыграв сезон за «Кальяри». Ныне Дарио является спортивным директором «Шахтера», отвечая за множество стратегических решений, в том числе и за назначение главного тренера. И кто знает, возможно, в будущем хорват позовет Фернандиньо обратно в «Шахтер», но уже в статусе коуча, скаута или функционера…

1. Рахим Стерлинг – 242 совместных матча

Забитые мячи: 3

Среднее количество набранных очков за матч: 2,17

Достаточно неожиданно, но футболистом, который чаще остальных появлялся на футбольном поле в одной команде с Фернандиньо является фланговый нападающий Рахим Стерлинг.

С англичанином Ферна пересекался исключительно в «Манчестер Сити», куда Стерлинг пришел спустя два года после бразильца, а ушел с ним в одно и то же трансферное окно – летом 2022-го. За семь лет, которые Стерлинг и Фернандиньо одновременно провели в стане «горожан», оба являлись безоговорочно ключевыми исполнителями сперва у Мануэля Пеллегрини, а после и у Жузепа Гвардиолы. Очевидно, что оба эти игрока были и чрезвычайно полезны команде, однако друг другу они ассистировали совсем нечасто – статистики насчитали всего 3 мяча, которые «Сити» отправил в ворота соперников благодаря связке Стерлинг – Фернандиньо (бразилец забил однажды с передачи англичанина, а еще дважды ассистировал тому).

P.S. Возможно, куда более красивой была бы история, когда на вершине этого своеобразного рейтинга наиболее стабильных игровых партнеров Фернандиньо оказался б именно Дарио Срна, а не Рахим Стерлинг, однако футбол тем и прекрасен, что не подбирает специальных дат, чисел и прочего, являясь максимально органичным. И, пожалуй, немногие из вас, открывая этот материал, могли бы предположить, что на вершине окажется именно тот, кто там есть. Но ведь тем интереснее!