Перед матчем с Колосом у Оболони три потери

Программа 14 тура УПЛ откроется 28 ноября поединком «Оболонь» – «Колос».

Как стало известно Sport.ua, «пивоварам» в противостоянии с обидчиком «Динамо» не помогут три игрока.

Нападающий Сергей Суханов дисквалифицирован, а защитник Максим Грисьо и вратарь Денис Марченко – травмированы. Двое последних смогут вернуться в строй в лучшем случае к матчу 16 тура с «Металлистом 1925», который состоится 12 декабря.

Сейчас в активе футболистов «Оболони» 16 очков и они на 11 месте в чемпионате.

