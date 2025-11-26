Перед матчем с Колосом у Оболони три потери
Только Сергей Суханов вернется в строй быстро
Программа 14 тура УПЛ откроется 28 ноября поединком «Оболонь» – «Колос».
Как стало известно Sport.ua, «пивоварам» в противостоянии с обидчиком «Динамо» не помогут три игрока.
Нападающий Сергей Суханов дисквалифицирован, а защитник Максим Грисьо и вратарь Денис Марченко – травмированы. Двое последних смогут вернуться в строй в лучшем случае к матчу 16 тура с «Металлистом 1925», который состоится 12 декабря.
Сейчас в активе футболистов «Оболони» 16 очков и они на 11 месте в чемпионате.
Ранее украинский специалист Сергей Шищенко объяснил, почему ушел из «Оболони».
