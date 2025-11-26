Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 13:55 | Обновлено 26 ноября 2025, 14:04
Перед матчем с Колосом у Оболони три потери

Только Сергей Суханов вернется в строй быстро

Перед матчем с Колосом у Оболони три потери
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов

Программа 14 тура УПЛ откроется 28 ноября поединком «Оболонь» – «Колос».

Как стало известно Sport.ua, «пивоварам» в противостоянии с обидчиком «Динамо» не помогут три игрока.

Нападающий Сергей Суханов дисквалифицирован, а защитник Максим Грисьо и вратарь Денис Марченко – травмированы. Двое последних смогут вернуться в строй в лучшем случае к матчу 16 тура с «Металлистом 1925», который состоится 12 декабря.

Сейчас в активе футболистов «Оболони» 16 очков и они на 11 месте в чемпионате.

Ранее украинский специалист Сергей Шищенко объяснил, почему ушел из «Оболони».

Сергей Суханов Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма Максим Грисьо Денис Марченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
