Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Меня мучает то, что Динамо пытается это сделать»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мыслями о киевском клубе «Динамо».

– Вы верите в то, что «Динамо» сможет выйти в плей-офф Лиги конференций?

– Нет. Не успеют. Провал в чемпионате подкашивает команду психологически. Понятно, что в еврокубках другое чувство ответственности, но то, что мы видим в исполнении киевлян, не дает повода для оптимизма. Меня мучает, что «Динамо» все время пытается завести мяч в ворота, такое ощущение, что футболисты в бильярд играют. Почему не бить чаще из-за пределов штрафной площадки?

Опять же, вспоминая историю, хочу сказать, что в «Динамо» было много классных специалистов по дальним ударам. Веремеев, Буряк, Серебренников, Яковенко, Мунтян, Коньков. Они много времени уделяли отработке этих ударов на тренировках. Сабо, наверное, по два часа бил и с левой, и с правой. Эти футболисты славились поставленным ударом. Это одна из основных функций полузащитников. Есть много примеров, когда в советские времена большинство голов забивали именно игроки средней линии. Сейчас таких исполнителей практически нет. Мне кажется, они сильно устают на дискотеках, ноги болят, а потом во время игры думают, чтобы заднюю не дернуть, от этого и мало бьют по воротам, берегут силы на другие не футбольные дела. Мышцы напрягают не в тех местах (улыбается).

